Подоляк объяснил роль олигарха Абрамовича на переговорах в Стамбуле

Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк объяснил роль Романа Абрамовича на переговорах между делегациями Украины и России.

Отвечая на вопросы журналистов, он ответил во время брифинга 30 марта, он назвал российского олигарха эффективным посредником с точки зрения сложившейся на переговорах логистики.

Напомним, 29 марта в Турции прошла официальная встреча делегаций Украины и РФ. Новый раунд переговоров проходил в одном из дворцов Стамбула, а возле президента Турции Реджепа Эрдогана журналисты увидели Романа Абрамовича.

The latest round of Ukraine-Russia peace talks are underway in Istanbul.

Chelsea owner Roman Abramovich, Putin’s unofficial mediator, is onsite, seen here chatting to Erdogan at the start. pic.twitter.com/o0jd4bspLp

— max seddon (@maxseddon) March 29, 2022