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Факты / Украина

Подоляк объяснил роль олигарха Абрамовича на переговорах в Стамбуле

Наташа Тарчевська редактор ленты
Подоляк объяснил роль олигарха Абрамовича на переговорах в Стамбуле

Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк объяснил роль Романа Абрамовича на переговорах между делегациями Украины и России.

Отвечая на вопросы журналистов, он ответил во время брифинга 30 марта, он назвал российского олигарха эффективным посредником с точки зрения сложившейся на переговорах логистики.

— Что касается господина Абрамовича, то безусловно в медийном пространстве давно известно, что он крайне эффективный посредник между делегациями, то есть, он частично модерирует процесс с точки зрения, чтобы не было какого-то там недоразумения “на входе”, то есть, когда стороны что-то заявляют , а другая сторона это не так ясна.

Подчеркиваю, с точки зрения логистики переговорного процесса, – сказал Подоляк.

Напомним, 29 марта в Турции прошла официальная встреча делегаций Украины и РФ. Новый раунд переговоров проходил в одном из дворцов Стамбула, а возле президента Турции Реджепа Эрдогана журналисты увидели Романа Абрамовича.

Как и с какой целью к переговорам привлекли одного из самых известных российских олигархов, не сообщается.

По предварительной информации СМИ, главная задача Абрамовича — передавать россиянам на понятном и человеческом языке позицию Украины. В то же время сам олигарх позиционирует себя нейтральной стороной.

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