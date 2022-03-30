Подоляк объяснил роль олигарха Абрамовича на переговорах в Стамбуле

Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк объяснил роль Романа Абрамовича на переговорах между делегациями Украины и России.

Отвечая на вопросы журналистов, он ответил во время брифинга 30 марта, он назвал российского олигарха эффективным посредником с точки зрения сложившейся на переговорах логистики.

— Что касается господина Абрамовича, то безусловно в медийном пространстве давно известно, что он крайне эффективный посредник между делегациями, то есть, он частично модерирует процесс с точки зрения, чтобы не было какого-то там недоразумения “на входе”, то есть, когда стороны что-то заявляют , а другая сторона это не так ясна. Подчеркиваю, с точки зрения логистики переговорного процесса, – сказал Подоляк.

Напомним, 29 марта в Турции прошла официальная встреча делегаций Украины и РФ. Новый раунд переговоров проходил в одном из дворцов Стамбула, а возле президента Турции Реджепа Эрдогана журналисты увидели Романа Абрамовича.

The latest round of Ukraine-Russia peace talks are underway in Istanbul. Chelsea owner Roman Abramovich, Putin’s unofficial mediator, is onsite, seen here chatting to Erdogan at the start. pic.twitter.com/o0jd4bspLp — max seddon (@maxseddon) March 29, 2022

Как и с какой целью к переговорам привлекли одного из самых известных российских олигархов, не сообщается.

По предварительной информации СМИ, главная задача Абрамовича — передавать россиянам на понятном и человеческом языке позицию Украины. В то же время сам олигарх позиционирует себя нейтральной стороной.