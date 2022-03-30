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Факти / Україна

Подоляк пояснив роль олігарха Абрамовича на переговорах у Стамбулі

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Подоляк пояснив роль олігарха Абрамовича на переговорах у Стамбулі

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив роль Романа Абрамовича на переговорах між делегаціями України і Росії.

Відповідаючи на запитання журналістів він відповів під час брифінгу 30 березня, він назвав російського олігарха ефективним посередником з точки зору логістики, що склалася на переговорах.

– Що стосується пана Абрамовича, то безумовно в медійному просторі давно відомо, що він є вкрай ефективним посередником між делегаціями, тобто, він модерує частково процес з точки зору, аби не було якогось там непорозуміння “на вході”, тобто, коли сторони щось заявляють, а інша сторона це не так зрозуміла.

Підкреслюю, з точки зору логістики переговорного процесу, – сказав Подоляк.

Нагадаємо, 29 березня у Туреччині відбулася офіційна зустріч делегацій України та РФ. Новий раунд переговорів проходив в одному із палаців Стамбула, а біля президента Туреччини Реджепа Ердогана журналісти помітили Романа Абрамовича.

Яким чином та з якою метою до переговорів залучили одного із найвідоміших російських олігархів, не повідомляється.

За попередньою інформацією ЗМІ,  головне завдання Абрамовича — передавати росіянам зрозумілою та людською мовою позицію України. Водночас сам олігарх позиціонує себе нейтральною стороною.

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