Подоляк пояснив роль олігарха Абрамовича на переговорах у Стамбулі

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив роль Романа Абрамовича на переговорах між делегаціями України і Росії.

Відповідаючи на запитання журналістів він відповів під час брифінгу 30 березня, він назвав російського олігарха ефективним посередником з точки зору логістики, що склалася на переговорах.

Нагадаємо, 29 березня у Туреччині відбулася офіційна зустріч делегацій України та РФ. Новий раунд переговорів проходив в одному із палаців Стамбула, а біля президента Туреччини Реджепа Ердогана журналісти помітили Романа Абрамовича.

The latest round of Ukraine-Russia peace talks are underway in Istanbul.

Chelsea owner Roman Abramovich, Putin’s unofficial mediator, is onsite, seen here chatting to Erdogan at the start. pic.twitter.com/o0jd4bspLp

