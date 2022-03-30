Российские войска продолжают обстреливать районы Луганской области. Приблизительно в 6.30 они открыли огонь из тяжелого вооружения по жилым кварталам одного из районов Лисичанска.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, есть значительные разрушения многоэтажек и жертв среди населения. Информация о количестве погибших и раненых уточняется.

Завалов очень много. Спасатели пытаются успеть спасти живых.

Войска РФ обстреляли жилые кварталы в Лисичанске: много разрушений, есть жертвы / 3 фотографии

Также Сергей Гайдай сообщил, что по Северодонецку, Лисичанску, Рубежному, Кременному, Золотому россияне били сегодня ночью.

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Сотрудники ГСЧС спасли шесть человек и оказали помощь всем, к кому добрались. Это жители Кременной и Рубежной. Спасатели вовремя ликвидировали пожары и разобрали завалы. Также из-за вражеских обстрелов возгорания произошли в двух магазинах в Северодонецке и Рубежном. В нескольких районах разрушены гаражные комплексы.

За минувшие сутки украинские военные отбили четыре атаки российских захватчиков, уничтожили семь танков, семь единиц бронированной, две единицы автомобильной техники и противотанковую пушку.

Широкомасштабная война России против Украины длится уже 35-й день. Путинские войска обстреливают украинские города, жилые дома и другую инфраструктуру.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай