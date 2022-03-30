Російські війська продовжують обстрілювати райони Луганської області. Приблизно о 6.30 вони відкрили вогонь з важкого озброєння по житлових кварталах одного з районів Лисичанська.

Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, є значні руйнування багатоповерхівок і жертви серед населення. Інформація щодо кількості загиблих і поранених уточнюється.

Завалів дуже багато. Рятувальники намагаються встигнути врятувати живих.

Війська РФ обстріляли житлові квартали у Лисичанську: багато руйнувань, є жертви / 3 фотографии

Також Сергій Гайдай повідомив, що по Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Кремінній, Золотому росіяни били сьогодні вночі.

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Співробітники ДСНС врятували шестеро людей і надали допомогу всім, до кого дісталися. Це жителі Кремінної і Рубіжного. Рятувальники вчасно ліквідували пожежі та розібрали завали. Також через ворожі обстріли займання сталися у двох магазинах в Сєвєродонецьку та Рубіжному. У декількох районах зруйновані гаражні комплекси.

За минулу добу українські військові відбили чотири атаки російських загарбників, знищили сім танків, сім одиниць броньованої, дві одиниці автомобільної техніки та протитанкову гармату.

Широкомасштабна війна Росії проти України триває вже 35-й день. Путінські війська обстрілюють українські міста, житлові будинки та іншу інфраструктуру.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай