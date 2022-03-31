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Факты / Мир

13 россиян и 21 компания: США ввели новые санкции против России

Анастасия Гевко редактор ленты
санкції

США ввели новые санкции против еще 13 россиян и 21 российской компании. Эти ограничения повлияют на сферу высоких технологий, а также – обеспечение российской армии.

Об этом сказано в заявлении, опубликованном Министерством финансов США в четверг, 31 марта.

В частности, под санкции попало акционерное общество Микрон – крупнейший российский производитель и экспортер микроэлектроники, а также крупнейший в РФ производитель микросхем. 

Еще в список добавили компанию по разработке программного обеспечения и коммуникационных технологий АО НИИ-Вектор и компьютерную фирму T-Platforms, а еще ООО Серния Инжиниринг и ООО Сертал, которые связаны с предприятиями по производству вооружений и специального оборудования.

Напомним, США и Европа вводят санкции против Российской Федерации из-за полномасштабной войны, которую развязала эта страна против Украины.

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Фото: Dreamstime

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