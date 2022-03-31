США ввели нові санкції проти ще 13 росіян та 21 російської компанії. Ці обмеження вплинуть на сферу високих технологій, а також забезпечення російської армії.

Про це сказано у заяві, опублікованій Міністерством фінансів США у четвер, 31 березня.

Зокрема, під санкції потрапило акціонерне товариство Мікрон – найбільший російський виробник та експортер мікроелектроніки, а також найбільший у РФ виробник мікросхем.

Ще до списку додали компанію з розробки програмного забезпечення та комунікаційних технологій АТ НДІ-Вектор та комп’ютерну фірму T-Platforms, а також ТОВ Сернія Інжиніринг та ТОВ Сертал, які пов’язані з підприємствами з виробництва озброєнь та спеціального обладнання.

Нагадаємо, США та Європа вводять санкції проти Російської Федерації через повномасштабну війну, яку розв’язала ця країна проти України.