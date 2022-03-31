Президент США Джо Байден під час телефонної розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським анонсував нові санкції проти Російської Федерації найближчими днями.

Про це в інтерв’ю Фактам ICTV повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який був присутній під час цієї розмови, що відбулась 30 березня.

– Дуже важливо, щоб напрацьовувались нові пакети санкцій (проти Росії. – Ред.). Я можу сказати, що я прийшов до вас одразу після розмови президента Зеленського з президентом Байденом, я був присутній на ній. І ми отримали інформацію, що найближчими днями буде новий пакет санкцій з боку американців, – розповів Андрій Єрмак.

Він зазначив, що наразі не може уточнити деталі щодо нових санкцій проти РФ, але, на його думку, американська влада буде продовжувати вводити персональні санкції проти російських політиків, депутатів та людей, завдяки яким тримається цей режим, та які підтримали війну проти України.

Керівник Офісу президента додав, що Україна очікує від країн Заходу на санкції, які мають торкнутися найбільших російських банків, а також введення ембарго на російські нафту і газ.

– Ми також розглядаємо і говорили про це, що треба вводити санкції, які би забезпечили неможливість Росії отримувати гроші за продаж нафти, а самі ці гроші могли б використовуватись в інтересах України, – розповів він.

Андрій Єрмак зауважив, що сьогодні Україна має безпрецедентну підтримку з боку багатьох країн світу, але потрібні не гучні слова, а дії.

Напередодні керівник ОПУ заявив, що компанії та корпорації, що виходять з Росії після початку війни, отримуватимуть від України “Відзнаки миру”.