Компаниям, вышедшим из России после начала войны, будут вручать “Отличие мира” — Ермак

Украина будет отмечать компании и корпорации, вышедшие из Российской Федерации после начала войны.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он заявил, что Россия не должна получать копейки в бюджет от иностранных корпораций.

— На своем брифинге я анонсировал появление новой награды — “отличие мира”, которую будут получать от Украины те корпорации, которые уже ушли из России и те компании, которые как можно быстрее к ним присоединятся, — сказал руководитель Офиса президента.

Он пообещал впоследствии поведать больше деталей.

По мнению Андрея Ермака, сегодня “отличие мира” сегодня очень важна, поскольку в мире переломный момент, когда вопрос стоит следующим образом: поддерживать зло, которое убивает женщин и детей, или избрать демократический мир.

— Считаю, что корпорации, которые уже уходят из России и продолжат как можно быстрее “сворачивать” свою деятельность там, заслуживают уважения украинцев и всего мира, — сообщил глава ОПУ.

Накануне президент Владимир Зеленский в День Нацгвардии вручил награды бойцам, проявившим мужество при отражении атак российских военных.

Источник: Андрей Ермак