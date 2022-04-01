Во временно занятом российскими войсками Херсоне исчез местный журналист Константин Рыженко.

Об этом проинформировал на своей странице в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко. Аналогичное сообщение обнародовано и на сайте НСЖУ.

Томиленко обратил внимание на то, что в Telegram-канале пропавшего журналиста появился пост, сигнализирующий, что Рыженко потерял доступ к связи.

О чем идет речь в публикации журналиста Рыженко

Константин Рыженко – херсонский журналист, главный редактор местного издания Новости Херсона (Newscity.in.ua). Помимо журналистской деятельности, он также занимался волонтерством.

После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и временного захвата Херсона он оставил в Telegram отсроченное сообщение на случай, если с ним что-нибудь произойдет. 31 марта оно опубликовалось (то есть журналист по каким-то причинам не имел возможности его снова отсрочить).

– Если вы читаете этот текст, значит то-то случилось. Это отложенное сообщение, дату публикации которого я постоянно переношу на день-два. Если оно опубликовалось, значит я не смог в очередной раз отсрочить дату, — говорится в сообщении Рыженко.

Журналист уточнил, что сообщение могло опубликоваться либо по техническим причинам (отсутствие связи, потеря телефона), либо его задержали силовики РФ.

Рыженко уточнил, что обезопасил переписку, контакты и аккаунты в соцсетях на случай, если его задержат российские захватчики.

Что говорят в НСЖУ

По информации Сергея Томиленко, ранее пропавший журналист сообщал, что его разыскивают российские захватчики в Херсоне. В связи с этим Рыженко был вынужден постоянно скрываться.

Константин Рыженко перестал выходить на связь со среды, 30 марта. А по адресам его родных в Херсоне пришли военнослужащие РФ. Они задержали брата пропавшего журналиста – Захара Рыженко.

– НСЖУ пообщался с источником, близким к Константину (из соображений безопасности имя не раскрываем), который подтвердил, что журналист со вчерашнего дня не выходит на связь. Источник указал, что удалось связаться с женой журналиста Александрой, которая рассказала, что по адресам родных Константина в Херсоне одновременно пришли российские военные. При этом задержали брата Константина, – проинформировал глава НСЖУ.

Отец журналиста Александр Рыженко в комментарии НСЖУ подтвердил, что российские захватчики разыскивали его сына за журналистскую деятельность.

Накануне, 31 марта, российские оккупанты устроили обыск в доме семьи в Херсоне, после чего “забрали разобраться” брата журналиста. После допроса Захара Рыженко оккупанты предъявили ему претензии за пользование защищенным мессенджером Signal.

В общей сложности приехало 2-3 автомобиля россиян, вооруженных автоматами. Они изъяли телефоны, технику и обыскали квартиру.

– Задержали Захара, меня отпустили с условием, чтобы я выходил на сына Константина. Предупредили, что первый визит проходит сдержанно, в следующий раз военные уже будут жестко говорить, — рассказал Александр Рыженко.

Отец журналиста сейчас вынужден скрываться и не может позвонить по телефону родным или знакомым. В квартире семьи осталась 87-летняя бабушка.

– Национальный союз журналистов Украины выражает солидарность с журналистами и членами их семей – жертвами российской оккупации в Херсоне, Бердянске, Мелитополе и других городах, которые являются временно оккупированными территориями. НСЖУ требует прекратить кампанию “информационной зачистки”, проводимую оккупантами в Украине. Союз журналистов информирует Международную и Европейскую федерации журналистов о военных преступлениях РФ против работников СМИ в Украине, — подчеркнул Сергей Томиленко.

Источник: НСЖУ, Сергей Томиленко, Telegram-канал Константина Рыженко

Фото: Facebook Константина Рыженко