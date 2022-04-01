У тимчасово зайнятому російськими військами Херсоні зник місцевий журналіст Костянтин Риженко.

Про це поінформував на своїй сторінці у Facebook голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко. Аналогічне повідомлення оприлюднено і на сайті НСЖУ.

Томіленко звернув увагу на те, що в Telegram-каналі зниклого журналіста з’явився пост, який сигналізує, що Риженко втратив доступ до зв’язку.

Про що йдеться в публікації журналіста Риженка

Костянтин Риженко – херсонський журналіст, головний редактор місцевого видання Новини Херсону (Newscity.in.ua). Крім журналістської діяльності, він також займався волонтерством.

Після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну та тимчасового захоплення Херсона він залишив у Telegram відтерміноване повідомлення на випадок, якщо з ним щось станеться. 31 березня воно опублікувалося (тобто журналіст із якихось причин не мав можливості його знову відтермінувати).

– Якщо ви читаєте цей текст, значить щось трапилося. Це відкладене повідомлення, дату публікації якого я постійно переношу на день-два. Якщо воно опублікувалося, то я не зміг вчергове відтермінувати дату, – зазначається в повідомленні Риженка.

Журналіст уточнив, що повідомлення могло опублікуватися або з технічних причин (відсутність зв’язку, втрата телефону), або ж його затримали силовики РФ.

Риженко уточнив, що убезпечив листування, контакти та акаунти в соцмережах на випадок, якщо його затримають російські загарбники.

Що кажуть у НСЖУ

За інформацією Сергія Томіленка, раніше зниклий журналіст повідомляв, що його розшукують російські загарбники в Херсоні. У зв’язку з цим Риженко був змушений постійно переховуватися.

Костянтин Риженко перестав виходити на зв’язок від середи, 30 березня. А за адресами його рідних у Херсоні прийшли військовослужбовці РФ. Вони затримали брата зниклого журналіста – Захара Риженка.

– НСЖУ поспілкувалася із джерелом, близьким до Костянтина (з міркувань безпеки ім’я не розкриваємо), яке підтверджує, що журналіст відучора не виходить на зв’язок. Джерело вказало, що вдалося зв’язатися із дружиною журналіста, Олександрою, яка розповіла, що за адресами рідних Костянтина у Херсоні одночасно прийшли російські військові. При цьому затримали брата Костянтина, – поінформував голова НСЖУ.

Батько журналіста Олександр Риженко в коментарі НСЖУ підтвердив, що російські загарбники розшукували його сина за журналістську діяльність.

Напередодні, 31 березня, російські окупанти влаштували обшук у помешканні родини у Херсоні, після чого “забрали розібратися” брата журналіста. Після допиту Захара Риженка окупанти пред’явили йому претензії за користування захищеним месенджером Signal.

Загалом приїхало 2-3 автомобілі росіян, озброєних автоматами. Вони вилучили телефони, техніку та обшукали помешкання.

– Затримали Захара, мене відпустили з умовою, аби я виходив на сина Костянтина. Попередили, що перший візит проходить стримано, наступного разу військові уже жорстко говоритимуть, – розповів Олександр Риженко.

Батько журналіста зараз змушений переховуватися та не може зателефонувати рідним чи знайомим. У квартирі родини залишилася 87-річна бабуся.

– Національна спілка журналістів України висловлює солідарність із журналістами та членами їх родин – жертвами російської окупації у Херсоні, Бердянську, Мелітополі та інших містах, які є тимчасово окупованими територіями. НСЖУ вимагає припинити кампанію “інформаційної зачистки”, яку проводять окупанти в Україні. Спілка журналістів інформує Міжнародну та Європейську федерації журналісті про воєнні злочини РФ проти працівників ЗМІ в Україні, – наголосив Сергій Томіленко.

Джерело: НСЖУ, Сергій Томіленко, Telegram-канал Костянтина Риженка

Фото: Facebook Костянтина Риженка