Российские оккупационные войска принудительно вывезли с временно захваченных украинских территорий десятки тысяч человек.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины во вторник, 29 марта.

Внешнеполитическое ведомство призвало следить за кампанией #TheTaken в Twitter и потребовать их немедленного освобождения.

Facing total resistance, reapplied oppressions it used in Donbas and Crimea. As of now, the invaders abducted about 30 local leaders, activists, journalists. In total 40K Ukrainians were forcibly transferred to & . Follow #TheTaken campaign & demand their immediate release pic.twitter.com/3nG2Dko51o

— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) March 29, 2022