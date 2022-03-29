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Факты / Украина / Общество

Российские захватчики похитили около 30 активистов и журналистов — МИД

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
люди в Україні під час війни

Российские оккупационные войска принудительно вывезли с временно захваченных украинских территорий десятки тысяч человек.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины во вторник, 29 марта.

— Столкнувшись с полным сопротивлением, Россия снова применила репрессии, которые она использовала на Донбассе и в Крыму. Сейчас оккупанты похитили около 30 местных лидеров, активистов, журналистов.

В целом в РФ и Беларусь принудительно вывезли 40 тыс. украинцев, говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство призвало следить за кампанией #TheTaken в Twitter и потребовать их немедленного освобождения.

28 марта на брифинге генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подчеркнула, что президент Путин хочет уничтожить Украину как государство, а украинский народ – как нацию. Именно с этим, по ее мнению, связаны эти депортации и эвакуации.

Венедиктова напомнила, что с Украиной это уже делали, были депортации народов, были уничтожены из-за Голодомора.

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Фото: Depositphotos

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