Российские оккупационные войска принудительно вывезли с временно захваченных украинских территорий десятки тысяч человек.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины во вторник, 29 марта.

— Столкнувшись с полным сопротивлением, Россия снова применила репрессии, которые она использовала на Донбассе и в Крыму. Сейчас оккупанты похитили около 30 местных лидеров, активистов, журналистов. В целом в РФ и Беларусь принудительно вывезли 40 тыс. украинцев, говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство призвало следить за кампанией #TheTaken в Twitter и потребовать их немедленного освобождения.

Facing total resistance, reapplied oppressions it used in Donbas and Crimea. As of now, the invaders abducted about 30 local leaders, activists, journalists. In total 40K Ukrainians were forcibly transferred to & . Follow #TheTaken campaign & demand their immediate release pic.twitter.com/3nG2Dko51o — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) March 29, 2022

28 марта на брифинге генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подчеркнула, что президент Путин хочет уничтожить Украину как государство, а украинский народ – как нацию. Именно с этим, по ее мнению, связаны эти депортации и эвакуации.

Венедиктова напомнила, что с Украиной это уже делали, были депортации народов, были уничтожены из-за Голодомора.