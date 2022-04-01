Стало известно, кто возглавит миссию МАГАТЭ на Чернобыльскую АЭС

Глава ООН по наблюдению за атомной энергетикой, директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси 1 апреля сообщил о том, что возглавит миссию на Чернобыльскую АЭС в Украине, освобожденную от российских агрессоров.

– Я возглавлю миссию МАГАТЭ по оказанию помощи и поддержки Чернобыльской АЭС как можно скорее. Это будет первая из серии подобных миссий по ядерной безопасности в Украине, – сообщил Гросси в посте, опубликованном на его странице в Twitter.

Это заявление Рафаэль Мариано Гросси сделал накануне запланированной на пятницу пресс-конференции в Вене.

Напомним, 24 февраля российские агрессоры начали полномасштабное наступление на территорию Украины.