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Факты / Украина

Стало известно, кто возглавит миссию МАГАТЭ на Чернобыльскую АЭС

Анастасия Гевко редактор ленты
ЧАЕС

Глава ООН по наблюдению за атомной энергетикой, директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси 1 апреля сообщил о том, что возглавит миссию на Чернобыльскую АЭС в Украине, освобожденную от российских агрессоров.

– Я возглавлю миссию МАГАТЭ по оказанию помощи и поддержки Чернобыльской АЭС как можно скорее. Это будет первая из серии подобных миссий по ядерной безопасности в Украине, – сообщил Гросси в посте, опубликованном на его странице в Twitter.

Это заявление Рафаэль Мариано Гросси сделал накануне запланированной на пятницу пресс-конференции в Вене.

Напомним, 24 февраля российские агрессоры начали полномасштабное наступление на территорию Украины.

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Фото: Pixabay

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