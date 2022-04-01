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Факти / Україна

Стало відомо, хто очолить місію МАГАТЕ на Чорнобильську АЕС

Анастасія Гевко редакторка стрічки
ЧАЕС

Голова ООН зі спостереження за атомною енергетикою, директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі 1 квітня повідомив, що очолить місію на Чорнобильську АЕС в Україні, звільнену від російських агресорів.

– Я очолю місію МАГАТЕ з надання допомоги та підтримки Чорнобильської АЕС якнайшвидше. Це буде перша із серії подібних місій з ядерної безпеки в Україні, – повідомив Гроссі у пості, опублікованому на його сторінці у Twitter.

Цю заяву Рафаель Маріано Гроссі зробив напередодні запланованої на п’ятницю прес-конференції у Відні.

Нагадаємо, 24 лютого російські агресори почали повномасштабний наступ на територію України.

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Фото: Pixabay

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