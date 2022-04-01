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Факты / Украина

Оправдывали Путина: в Виннице двух украинок разоблачили на сотрудничестве с РФ

Наташа Тарчевська редактор ленты
Оправдывали Путина: в Виннице двух украинок разоблачили на сотрудничестве с РФ

В Виннице силовики СБУ задержали двух женщин-поклонниц “русского мира” в Украине.

Одна из них сотрудничала с врагом, сливая данные касательно обстрелов, а другая активно оправдывала действия Путина в своих соцсетях.

По данным следствия, на первую задержанную женщину способствовавшую врагу вышли из-за сообщений в соцсетях. Оказалось, что она долгое время была поклонницей одной из пророссийских (теперь уже запрещенных – Ред.) партий.

— Следователями были обнаружены чаты с гражданами РФ, в которых винничанка высказывается в поддержку агрессии России против Украины и сообщает информацию о ракетных обстрелах в Виннице, — сообщила пресс-секретарь СБУ в Винницкой области.

Вторая поклонница войны в Украине, также используя соцсети, распространяла прокремлевскую пропаганду, ориентированную на оправдывание военных преступлений РФ. “В пример” 64-летняя винничанка ставила Путина: кроме этого, она призвала признать независимость “ЛДНР”.

Как сообщили в СБУ области, в отношении обеих подозреваемых женщин открыты уголовные производства по ч.1 ст. 436 (Публичные призывы к агрессивной войне или к разрешению военного конфликта) УК Украины.

Согласно закону, это преступление наказывается исправительными работами до двух лет, арестом до полугода или лишением свободы до трех лет.

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