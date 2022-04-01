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Факти / Україна

Виправдовували Путіна: у Вінниці двох українок викрили на співпраці з РФ

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Виправдовували Путіна: у Вінниці двох українок викрили на співпраці з РФ

У Вінниці силовики СБУ затримали двох жінок-прихильниць “русского мира” в Україні.

Одна з них  співпрацювала з ворогом, зливаючи дані щодо обстрілів, а інша – активно виправдовувала дії Путіна у своїх соцмережах.

За даними слідства, на першу затриману жінку яка сприяла ворогу вийшли через повідомлення у соцмережах. Виявилося, що вона довгий час була прихильницею однієї із проросійських (тепер уже заборонених – Ред.) партій.

– Слідчими було виявлено чати із громадянами РФ, в яких вінничанка висловлюється на підтримку агресії Росії проти України та повідомляє інформацію щодо ракетних обстрілів у Вінниці, – повідомила речниця СБУ у Вінницькій області.

Друга прихильниця війни в Україні, також використовуючи соцмережі, поширювала прокремлівську пропаганду, орієнтовану на виправдовування військових злочинів РФ. “За приклад” 64-річна вінничанка ставила Путіна: крім цього, вона закликала визнати незалежність “ЛДНР”.

Як повідомили в СБУ області, наразі щодо обох підозрюваних жінок відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст. 436 (Публічні заклики до агресивної війни або до розв’язування воєнного конфлікту) КК України.

Згідно з законом, цей злочин карається виправними роботами до двох років, арештом до пів року або позбавленням волі до трьох років.

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