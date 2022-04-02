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Факты / Украина

Чернобаевка 14-0: Арестович рассказал о ситуации на фронте

Анастасия Гевко редактор ленты
Чернобаевка 14-0: Арестович рассказал о ситуации на фронте

На протяжении последних суток главным направлением военных действий была Киевская область, где с северо-запада и северо-востока украинские войска выбивали врага к российской границе. В результате удалось освободить более 30 населенных пунктов. 

Об этом в субботу, 2 апреля, заявил во время брифинга советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, в селе Дмитровке два наших танка вышли на усиленную танковую роту россиян, после чего они уничтожили практически всех врагов.

– Много техники мы захватываем – она стоит пустая и без топлива. Она переходит на вооружение ВСУ. Наступление идет удачно. В ответ противник пытается вводить определенное количество войск из Курской области, но это не усиление и не попытки создать новую ударную группировку – это попытки удержать свои войска от проигрыша хоть как-то, – сказал Арестович.

Он утверждает, что эти войска не составляют угрозы Киеву, Чернигову или другим городам – они лишь пытаются сделать так, чтобы Украина не уничтожила полностью все те войска, которые идут в сторону границы с РФ.

Советник главы ОП также заявил, что вчера в 13 и 14 раз в Чернобаевке на Херсонщине были уничтожены батальон и батарея САУ российских вооруженных сил.

– Наши войска на Херсонском направлении продолжают наступление – тактическое и маленькое, но все же наступление. Противник держит оборону. Но главная интрига у нас как всегда на востоке Украины, где враг пытается окружить наши группировки зоны ООС от Изюма на юг и от Волновахи на север. Руководство страны об этом знает и держит ситуацию под контролем, – рассказал советник главы Офиса президента.

Алексей Арестович утверждает, что в районе Волновахи российский агрессор попытался “зажать” украинских защитников, но был отбит, как и в Ясиноватой.

– Предстоят сложные бои за юг, Мариуполь, восток Украины. Но после этих боев вряд ли у РФ останутся силы на какие-либо наступательные действия. Активные наступательные действия должны прекратиться. Я верю в ВСУ, наш народ. Но внимательно следим, легко там не будет, – сообщил он.

Также Алексей Арестович назвал цифры общих потерь противника за минувшие сутки.

По просьбе представителей экономического блока правительства Украины Арестович призвал возвращаться к нормальной жизни и выходить на работу украинцев, которые находятся там, где нет военных действий. 

Кроме того он добавил что принято решение о возмещении уничтоженного жилищного имущества – для это нужно зайти в приложение Дія и подать заявку.

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