Чорнобаївка 14-0: Арестович розповів про ситуацію на фронті

Протягом останньої доби головним напрямком військових дій була Київська область, де з північного заходу та північного сходу українські війська вибивали ворога до російського кордону. Внаслідок цього вдалося звільнити понад 30 населених пунктів.

Про це у суботу, 2 квітня, заявив під час брифінгу радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, у селі Дмитрівці два наші танки вийшли на посилену танкову роту росіян, після чого вони знищили практично всіх ворогів.

– Багато техніки ми захоплюємо – вона стоїть порожня та без палива. Вона переходить на озброєння ЗСУ. Наступ йде вдало. У відповідь противник намагається вводити певну кількість військ з Курської області, але це не посилення та не спроби створити нове ударне угруповання – це спроби утримати свої війська від програшу хоч якось, – сказав Арестович.

Він стверджує, що ці війська не становлять загрози Києву, Чернігову або іншим містам – вони лише намагаються зробити так, щоб Україна не знищила повністю всі російські угруповання, які йдуть у бік кордону з РФ.

Радник голови ОП також заявив, що вчора в 13 та 14 рази у Чорнобаївці на Херсонщині було знищено батальйон та батарею САУ російських збройних сил.

– Наші війська на Херсонському напрямку продовжують наступ – тактичний і маленький, але все ж таки наступ. Противник тримає оборону. Але головна інтрига у нас як завжди на сході України, де ворог намагається оточити наші угруповання зони ООС від Ізюму на південь та від Волновахи на північ. Керівництво країни про це знає та тримає ситуацію під контролем, – розповів радник глави Офісу президента.

Олексій Арестович стверджує, що в районі Волновахи російський агресор спробував затиснути українських захисників, але був відбитий, як і в Ясинуватій.

– Будуть складні бої за південь, Маріуполь, схід України. Але після цих боїв навряд чи у РФ залишаться сили на будь-які наступальні дії. Активні наступальні дії мають припинитися. Я вірю у ЗСУ, наш народ. Але уважно стежимо, легко там не буде, – сказав він.

Також Олексій Арестович назвав цифри загальних втрат противника за минулу добу.

На прохання представників економічного блоку уряду України Арестович закликав повертатися до нормального життя та виходити на роботу українців, які перебувають там, де немає воєнних дій.

Крім того він додав, що ухвалено рішення про відшкодування знищеного житлового майна – для цього потрібно зайти в додаток Дія та подати заявку.