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На Полтавщине российские агрессоры трижды нанесли удар по инфраструктуре – ОВА

Анастасия Гевко редактор ленты
На Полтавщине российские агрессоры трижды нанесли удар по инфраструктуре – ОВА

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что в субботу, 2 апреля, в результате ударов российских агрессоров, произошло три попадания по инфраструктуре в Миргороде.

– Три “прилета” по инфраструктуре в Миргороде. Последствия от вражеских ударов выясняются. Предварительно – пострадавших нет. Не постим никаких фото! Сохраняем спокойствие! И не игнорируем воздушную тревогу! – призвал Лунин в сообщении, опубликованном на его канале в Telegram.

Ранее Лунин сообщал, что в ночь на 2 апреля РФ нанесла удар по одному из инфраструктурных объектов.

Напомним, 24 февраля российский президент Владимир Путин заявил о начале полномасштабной войны против Украины.

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