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На Полтавщині російські агресори тричі завдали удару по інфраструктурі – ОВА

Анастасія Гевко редакторка стрічки
На Полтавщині російські агресори тричі завдали удару по інфраструктурі – ОВА

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що у суботу, 2 квітня, внаслідок ударів російських агресорів, відбулося три влучення по інфраструктурі у Миргороді.

– Три “прильоти” по інфраструктурі у Миргороді. Наслідки від ворожих ударів з’ясовуються. Попередньо – постраждалих немає. Не постіть жодних фото! Зберігаємо спокій! І не ігноруємо повітряну тривогу! – закликав Лунін у повідомленні, опублікованому на його каналі в Telegram.

Раніше Лунін повідомляв, що в ніч на 2 квітня РФ завдала удару по одному з інфраструктурних об’єктів.

Нагадаємо, 24 лютого російський президент Володимир Путін заявив про початок повномасштабної війни проти України.

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