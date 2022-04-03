Украине важно получить гарантии безопасности от крупнейших и эффективных стран Североатлантического альянса (НАТО). Об этом заявил глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия.

— Мы хотим сделать собственное НАТО. Для нас важно, чтобы крупнейшие и эффективные страны НАТО оказывали поддержку в случае агрессии. Турция очень важна для нас, это самая большая армия НАТО в Европе. Важны также США и Великобритания. Сейчас продолжаются очень активные консультации. Уже официально обнародовано, что три государства-члена НАТО готовы предоставлять гарантии именно в том формате. Это фактически 5 статья НАТО, но с более жестким механизмом активации – в течение 72 часов они должны провести консультации и оказывать помощь, — отметил он.

По словам Арахамии, Украине очень важно получить гарантии США и Великобритании, но эти страны, возможно, присоединяться одними из последних.

— Я думаю, что вероятность присоединения США большая, потому что господин Блинкен позавчера заявил, что они не против рассматривать механизмы гарантий безопасности, но они хотят более подробно ознакомиться, взвесить все риски и тому подобное, — добавил Арахамия.

Он отметил, что только после подписания соответствующего договора о гарантиях безопасности следующей задачей станет внесение изменений в Конституцию Украины по внеблоковому нейтральному статусу.