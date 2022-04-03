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Факти / Україна

Ми хочемо зробити власне НАТО: Арахамія про гарантії безпеки для України

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Давид Арахамія

Україні важливо отримати гарантії безпеки від найбільших та найефективніших країн Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це заявив глава української переговорної делегації Давид Арахамія.

– Ми хочемо зробити власне НАТО. Для нас важливо, щоб найбільші та найефективніші країни НАТО надавали підтримку в разі агресії. Туреччина дуже важлива для нас, це найбільша армія НАТО в Європі. Важливими є також США й Великобританія. Зараз тривають дуже активні консультації. Вже офіційно оприлюднено, що три країни-члени НАТО готові надавати гарантії саме в тому форматі. Це фактично 5 стаття НАТО, але з більш жорстким механізмом активації – протягом 72 годин вони мають провести консультації й уже надавати допомогу, – зазначив він.

За словами Арахамії, Україні дуже важливо отримати гарантії США і Великобританії, але ці країни, ймовірно, приєднуватися одними з останніх.

– Я думаю, що вірогідність долучення США велика, тому що пан Блінкен позавчора заявив, що вони не проти розглядати механізми гарантій безпеки, але вони хочуть більш детально ознайомитися, зважити всі ризики тощо, – додав Арахамія.

Він зазначив, що лише після підписання відповідного договору про гарантії безпеки наступним завданням стане внесення змін до Конституції України щодо позаблокового нейтрального статусу.

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Фото: УНІАН

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