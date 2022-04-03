Ми хочемо зробити власне НАТО: Арахамія про гарантії безпеки для України

Україні важливо отримати гарантії безпеки від найбільших та найефективніших країн Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це заявив глава української переговорної делегації Давид Арахамія.

– Ми хочемо зробити власне НАТО. Для нас важливо, щоб найбільші та найефективніші країни НАТО надавали підтримку в разі агресії. Туреччина дуже важлива для нас, це найбільша армія НАТО в Європі. Важливими є також США й Великобританія. Зараз тривають дуже активні консультації. Вже офіційно оприлюднено, що три країни-члени НАТО готові надавати гарантії саме в тому форматі. Це фактично 5 стаття НАТО, але з більш жорстким механізмом активації – протягом 72 годин вони мають провести консультації й уже надавати допомогу, – зазначив він.

За словами Арахамії, Україні дуже важливо отримати гарантії США і Великобританії, але ці країни, ймовірно, приєднуватися одними з останніх.

– Я думаю, що вірогідність долучення США велика, тому що пан Блінкен позавчора заявив, що вони не проти розглядати механізми гарантій безпеки, але вони хочуть більш детально ознайомитися, зважити всі ризики тощо, – додав Арахамія.

Він зазначив, що лише після підписання відповідного договору про гарантії безпеки наступним завданням стане внесення змін до Конституції України щодо позаблокового нейтрального статусу.