Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 39 день войны
Убили Убили
158 детей
Ранили Ранили
>258 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Украина

После двух недель плена: оккупанты отпустили мэра Берислава домой

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
После двух недель плена: оккупанты отпустили мэра Берислава домой

Мэра города Берислав Херсонской области Александра Шаповалова отпустили из российского плена. Информацию об этом он подтвердил лично.

– Отпустили вчера вечером, сейчас нахожусь дома. Все нормально, – сообщил Шаповалов.

В российском плену Александр Шаповалов пробыл две недели. Российские оккупанты похитили его еще 20 марта. С тех пор о Шаповалове ничего не было известно.

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, на сегодняшний день в плену оккупантов находятся 11 глав местных общин из Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей.

1 апреля стало известно, что во временно занятом российскими войсками Херсоне пропал местный журналист Константин Рыженко.

Рыженко – херсонский журналист, главный редактор местного издания Новости Херсона (Newscity.in.ua). Кроме журналистской деятельности, он также занимался волонтерством.

После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и временного захвата Херсона он оставил в Telegram отсроченное сообщение на случай, если с ним что-нибудь произойдет. 31 марта оно было опубликовано.

Фото: Александр Шаповалов

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Суспільне

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка