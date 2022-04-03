Мэра города Берислав Херсонской области Александра Шаповалова отпустили из российского плена. Информацию об этом он подтвердил лично.

– Отпустили вчера вечером, сейчас нахожусь дома. Все нормально, – сообщил Шаповалов.

В российском плену Александр Шаповалов пробыл две недели. Российские оккупанты похитили его еще 20 марта. С тех пор о Шаповалове ничего не было известно.

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, на сегодняшний день в плену оккупантов находятся 11 глав местных общин из Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей.

1 апреля стало известно, что во временно занятом российскими войсками Херсоне пропал местный журналист Константин Рыженко.

Рыженко – херсонский журналист, главный редактор местного издания Новости Херсона (Newscity.in.ua). Кроме журналистской деятельности, он также занимался волонтерством.

После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и временного захвата Херсона он оставил в Telegram отсроченное сообщение на случай, если с ним что-нибудь произойдет. 31 марта оно было опубликовано.

Фото: Александр Шаповалов