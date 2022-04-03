Мера міста Берислав Херсонської області Олександра Шаповалова відпустили з російського полону. Інформацію про це він підтвердив особисто.

– Відпустили вчора увечері, зараз знаходжусь вдома. Все нормально, – повідомив Шаповалов.

У російському полоні Олександр Шаповалов перебував два тижні. Російські окупанти викрали його ще 20 березня. Відтоді про Шаповалова нічого не було відомо.

За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, станом на сьогодні в полоні окупантів перебувають 11 голів місцевих громад з Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей.

1 квітня стало відомо, що у тимчасово зайнятому російськими військами Херсоні зник місцевий журналіст Костянтин Риженко.

Риженко – херсонський журналіст, головний редактор місцевого видання Новини Херсону (Newscity.in.ua). Крім журналістської діяльності, він також займався волонтерством.

Після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну та тимчасового захоплення Херсона він залишив у Telegram відтерміноване повідомлення на випадок, якщо з ним щось станеться. 31 березня воно опублікувалося.

Фото: Олександр Шаповалов