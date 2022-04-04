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Факти / Україна

Історичне рішення саміту НАТО могло б запобігти війні РФ проти України – Єрмак

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Андрій Єрмак

Під час Бухарестського саміту НАТО у 2008 році була допущена дуже велика історична помилка. Саме тоді деякі країни-члени Альянсу почали гру з Росією.

Про це в інтервю українським телеканалам повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Ще тоді можна було ухвалити історичне рішення, яке могло б запобігти цій жахливій війні. Але цього не сталося. Тому сьогодні позиція абсолютно чітка – Україна потребує нової системи безпеки. Хто як не Україна, яка стримує одну з найчисельніших армій, могла б посилити будь-який союз. Але нам потрібно це сьогодні, не завтра. Або ми будуватимемо нову систему, – зауважив він.

Саміт НАТО у Бухаресті проходив 2-4 квітня 2008 року. Тоді Альянс заявив, що вітає євроатлантичні прагнення щодо членства в НАТО України та Грузії.

Також тоді дійшли згоди, що Україна і Грузія стануть членами НАТО і пообіцяли, що План дій щодо членства в Альянсі буде наступним кроком для обох держав.

Після цього Альянс неодноразово заявляв про політику відкритий дверей союзу. Однак Україна так і не отримала План дій щодо членства в НАТО.

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