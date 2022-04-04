Действия России в городах Киевской области необходимо называть никак иначе, как геноцид.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своей пресс-конференции 4 апреля.

Он призвал ужесточить санкции, чтобы “сломать военную машину Путина”, иначе погибнет еще больше невинных людей.

Матеуш Моравецкий призвал к созданию международной комиссии по расследованию геноцида в городах Украины и обратился напрямую к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, президенту Франции Эммануэлю Макрону и бывшей главе немецкого правительства Ангеле Меркель.

— После 40 дней российской агрессии против Украины никто не сомневается, что то, с чем мы имеем дело, является чистым злом. Сегодня, когда мы смотрим на эти ужасные преступления против женщин, детей, целых семей, наш крик должен быть еще громче, — начал свою речь Матеуш Моравецкий.

Он заявил, что россияне совершили исключительные преступления, которые назвал “преступлениями геноцида”.

— Кровавые расправы, совершенные российскими солдатами, заслуживают того, чтобы их назвали своими именами: это геноцид. Это преступление должно быть оценено как преступление геноцида, — сказал Моравецкий.

Премьер-министр Польши также отметил, что в такие моменты “мы должны осознавать, что те, кто молчит, кто не высказывается, несут совместную ответственность”.

— Я призываю лидеров Европейского Союза действовать решительно, осуществить такие меры, которые окончательно сломают военную машину Путина, которые лишат ее воздуха, — призвал польский глава правительства.

Матеуш Моравецкий напрямую обратился к Эммануэлю Макрону и Олафу Шольцу.

— Президент Макрон, сколько раз вы проводили переговоры с Путиным? Чего вы достигли? Остановили ли вы какие-либо действия, которые имели место? С преступниками не ведут переговоров, с преступниками нужно бороться, — объявил он.

Матеуш Моравецкий также адресовал свои слова канцлеру Германии Олафу Шольцу.

— Не голоса немецких предпринимателей, немецких миллиардеров, которые сейчас, вероятно, удерживают вас от дальнейших действий, должны быть громко услышаны сегодня в Берлине. Именно голос этих невинных женщин и детей, голос убитых должен быть услышан всеми немцами и всеми немецкими политиками, — отметил премьер-министр.

Он призвал “некоторых европейских лидеров” перестать тянуть.

— Необходимы четкие, решительные санкции. Нынешние не работают, нам нужны решительные действия, чтобы сломать военную машину Путина. В противном случае погибнет еще больше невинных людей, — подчеркнул премьер-министр.

По словам Моравецкого, “российская агрессия — это не исключение, это правило”. Премьер-министр Польши пояснил, что Россия использует агрессию как принцип своей политики.

Премьер Польши также обратился к бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель.

— Канцлер, вы молчали с самого начала войны. Между тем, именно политика Германии в предыдущие несколько лет привела к тому, что сегодня Россия имеет власть, обусловленную монополией на продажу сырья, — заявил он.

Во время пресс-конференции премьер-министр Моравецкий также заявил, что именно Германия является главным тормозом сильных санкций против России.

— Премьер-министр (Венгрии, — Ред.) Виктор Орбан не остановил санкции, и на самом деле главными тормозами являются крупные страны — те, кто боится за свой бизнес, — продолжил он.

Матеуш Моравецкий заявил, что сегодня создает карта геноцида XXI века.

— Эти преступления уникальны. Сегодня мы видим, что создается карта геноцида XXI века. Россия сегодня — это тоталитарно-фашистское государство. Мы должны остановить это вместе — в рамках НАТО, в рамках ЕС, — добавил премьер-министр.

Польский премьер призвал к созданию международной комиссии по расследованию преступления геноцида в городах Украины, которая будет состоять из врачей, юристов и экспертов.

— Преступление геноцида должно быть наказано, оно должно быть надлежащим образом описано, задокументировано и осуждено. Мы предлагаем создать международную комиссию по расследованию этого преступления, — подчеркнул глава правительства.

Он призвал лидеров европейских стран дать людям в Украине “нормальную жизнь, какая есть у нас в Европе”.

— Давайте начнем думать с заботы о другом человеке, давайте, наконец, начнем действовать эффективно, чтобы помочь Украине, — добавил Моравецкий.

Премьер-министр Польшие также призвал к реализации радикального плана по уходу от нефти и газа.

— Если мы будем держаться вместе, мы будем сильными. Мы здесь, в Польше, если мы останемся вместе в Европе, в рамках НАТО, мы будем в безопасности. Только так мы сможем привести к миру в Европе, — подчеркнул он.

Ранее Европейский Союз сделал заявление о массовой гибели мирных людей в Буче и других украинских городах, однако при этом слово “геноцид” избегалось в публичных заявлениях, хоть и осуждались зверства российских военных.

В конце марта — начале апреля украинские военные освободили города Киевской области от российских захватчиков. На освобожденных улицах городов и сел области были найдены тела мирного населения, а также массовые захоронения гражданских.

У многих людей были связаны руки и следы пыток на теле. Президент Украины Владимир Зеленский уже назвал геноцидом действия российских захватчиков под Киевом, которые убили сотни мирных людей.

Источник: wiadomosci