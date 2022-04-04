Дії Росії у містах Київської області необхідно називати не інакше як геноцидом.

На цьому наголосив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час своєї пресконференції 4 квітня.

Він закликав посилити санкції, щоб “зламати військову машину Путіна”, інакше загине ще більше безневинних людей.

Матеуш Моравецький закликав до створення міжнародної комісії з розслідування геноциду в містах України і звернувся безпосередньо до канцлера ФРН Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона та колишнього глави німецького уряду Ангели Меркель.

– Після 40 днів російської агресії проти України ніхто не сумнівається, що те, з чим ми маємо справу, є чистим злом. Сьогодні, коли ми дивимось на ці жахливі злочини проти жінок, дітей, цілих сімей, наш крик має бути ще гучнішим, – почав свою промову Матеуш Моравецький.

Він заявив, що росіяни скоїли виняткові злочини, які назвав “злочинами геноциду”.

– Криваві розправи, вчинені російськими солдатами, заслуговують на те, щоб їх назвали своїми іменами: це геноцид. Цей злочин має бути оцінений як злочин геноциду, – сказав Моравецький.

Прем’єр-міністр Польщі також зазначив, що в такі моменти “ми маємо усвідомлювати, що ті, хто мовчить, хто не висловлюється, несуть спільну відповідальність”.

– Я закликаю лідерів Європейського Союзу діяти рішуче, здійснити такі заходи, які остаточно зламають військову машину Путіна, які позбавлять її повітря, – закликав польський голова уряду.

Матеуш Моравецький безпосередньо звернувся до Еммануеля Макрона.

– Президент Макрон, скільки разів ви проводили переговори з Путіним? Чого ви досягли? Чи ви зупинили якісь дії, які мали місце? Зі злочинцями не ведуть переговорів, зі злочинцями треба боротися, – оголосив він.

Матеуш Моравецький також адресував слова канцлеру Німеччини Олафу Шольцу.

– Не голоси німецьких підприємців, німецьких мільярдерів, які зараз, ймовірно, утримують вас від подальших дій, мають голосно почути сьогодні в Берліні. Саме голос цих безневинних жінок і дітей, голос убитих має бути почутий усіма німцями та всіма німецькими політиками, – зазначив прем’єр-міністр.

Він закликав “деяких європейських лідерів” припинити тягнути.

– Потрібні чіткі, рішучі санкції. Нинішні не працюють, нам потрібні рішучі дії, щоби зламати військову машину Путіна. Інакше загине ще більше безневинних людей, – наголосив прем’єр-міністр.

За словами Моравецького, “російська агресія – це не виняток, це правило”. Прем’єр-міністр Польщі пояснив, що Росія використовує агресію як принцип своєї політики.

Прем’єр Польщі також звернувся до колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель.

– Канцлер, ви мовчали від початку війни. Тим часом саме політика Німеччини в попередні кілька років призвела до того, що сьогодні Росія має владу, зумовлену монополією на продаж сировини, – заявив він.

Під час пресконференції прем’єр-міністр Моравецький також заявив, що саме Німеччина є головним гальмом сильних санкцій проти Росії.

– Прем’єр-міністр (Угорщини, – Ред.) Віктор Орбан не зупинив санкції, і насправді головними гальмами є великі країни – ті, хто боїться за свій бізнес, – продовжив він.

Матеуш Моравецький заявив, що сьогодні створюється мапа геноциду XXI століття.

– Ці злочини є унікальними. Сьогодні ми бачимо, що створюється мапа геноциду XXI століття. Росія сьогодні – це тоталітарно-фашистська держава. Ми повинні зупинити це разом – у рамках НАТО, у рамках ЄС, – додав прем’єр-міністр.

Польський прем’єр закликав до створення міжнародної комісії з розслідування злочину геноциду в містах України, яка складатиметься з лікарів, юристів та експертів.

– Злочин геноциду має бути покараний, він має бути належним чином описаний, задокументований та засуджений. Ми пропонуємо створити міжнародну комісію з розслідування цього злочину, – наголосив глава уряду.

Він закликав лідерів європейських країн дати людям в Україні “нормальне життя, яке є у нас у Європі”.

– Давайте почнемо думати із турботою про іншу людину, давайте нарешті почнемо діяти ефективно, щоб допомогти Україні, – додав Моравецький.

Прем’єр-міністр Польщі також закликав до реалізації радикального плану щодо уникнення нафти та газу.

– Якщо ми триматимемося разом, ми будемо сильними. Ми тут, у Польщі, якщо ми залишимося разом у Європі, у рамках НАТО, ми будемо у безпеці. Тільки так ми зможемо привести до миру в Європі, – наголосив він.

Раніше Європейський Союз зробив заяву про масову загибель мирних людей у ​​Бучі та інших українських містах, проте слово “геноцид” уникалося в публічних заявах, хоч і засуджувалися звірства російських військових.

Наприкінці березня – на початку квітня українські військові звільнили міста Київської області від російських загарбників. На звільнених вулицях міст та сіл області було знайдено тіла мирного населення, а також масові поховання цивільних.

У багатьох людей були зв’язані руки та сліди тортур на тілі. Президент України Володимир Зеленський уже назвав геноцидом дії російських загарбників під Києвом, які вбили сотні мирних людей.

Джерело: wiadomosci