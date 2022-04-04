В воскресенье, 3 апреля, международная правозащитная организация Human Rights Watch подтвердила преступления оккупантов РФ в Украине. Сообщается, что есть как устные, так и задокументированные показания о военных преступлениях российских агрессоров.

Уточняется, что случаи нарушений российскими военными законов военного времени в отношении мирных жителей заметили на временно оккупированных территориях Черниговской, Харьковской и Киевской областей Украины.

– К ним относятся случай повторного изнасилования; два случая казни без надлежащего судебного разбирательства, один из шести человек, другой – одного человека; и другие случаи незаконного насилия и угроз в отношении мирных жителей в период с 27 февраля по 14 марта 2022 года. Солдаты также были причастны к грабежу гражданского имущества, включая продукты питания, одежду и дрова. Те, кто совершил эти злоупотребления, несут ответственность за военные преступления, – отмечают правозащитники.

Директор организации по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон заявил, что задокументированные случаи представляют собой “невыразимую преднамеренную жестокость и насилие” в отношении мирных жителей Украины.

Он призвал расследовать все эти изнасилования, убийства и другие насильственные действия как военные преступления.

Всего уже успели опросить лично или по телефону 10 человек, включая свидетелей, потерпевших и местных жителей.

Так, в Буче Киевской области оккупанты захватили пятерых человек и казнили одного из них. Также солдаты поставили пятерых мужчин на колени на обочине дороги, натянули им футболки через голову и выстрелили одному из мужчин в затылок.

В селе Старый Быков Черниговской области задержали и казнили не менее шести человек.

В селе Забучье Киевской области российский военнослужащий угрожал расстрелять двоих мирных жителей после обыска дома и обнаружения во дворе охотничьего ружья и бензина. Однако другой солдат вмешался и помешал убийству.

В селе Ворзель на Киевщине агрессоры бросили дымовую шашку в подвал, а затем застрелили женщину и 14-летнего ребенка, когда они выходили из подвала, где они находились в укрытии.

В Харьковской области в школе оккупант неоднократно изнасиловал женщину, а также порезал ее лицо ножом.

– Многие украинские граждане, с которыми мы беседовали, рассказывали, что российские военные забирали еду, дрова, одежду и другие предметы, такие как бензопилы, топоры и бензин. Все стороны вооруженного конфликта в Украине обязаны соблюдать международное гуманитарное право или законы войны, в том числе Женевские конвенции 1949 года, Первый дополнительный протокол к Женевским конвенциям и обычное международное право, – подчеркнули правозащитники.

Сообщается, что законы войны запрещают умышленное убийство, изнасилование и другие виды сексуального насилия, пытки и бесчеловечное обращение с захваченными комбатантами и гражданскими лицами, находящимися под стражей. Грабежи и мародерство также запрещены.

– Любой, кто отдает приказ или преднамеренно совершает такие действия либо помогает им и подстрекает к ним, несет ответственность за военные преступления. Командующие войсками, которые знали или имели основания знать о таких преступлениях, но не пытались их остановить или наказать виновных, несут уголовную ответственность за военные преступления в порядке ответственности командования, – отмечается в отчете.

Уильямсон подчеркнул, что у России есть международно-правовое обязательство беспристрастно расследовать предполагаемые военные преступления ее солдат.

Он призвал российских командиров признать, что непринятие мер против убийств и изнасилований может повлечь за собой личную ответственность за военные преступления в рамках ответственности командования.