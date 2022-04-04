Українські захисники звільнили від ворогів населені пункти Количівка, Ягідне, Іванівка Чернігівської області.

Про це повідомила пресслужба Оперативного командування Північ у соціальних мережах.

– Количівка, Ягідне, Іванівка – ці населені пункти Чернігівської області ще довго будуть пам’ятати жахіття війни, – зазначили вони.

За їхніми словами, купа розбитого та спаленого українськими військовими російського металобрухту “прикрашає” трасу від Чернігова у бік Козельця.

– Самі ж російські окупанти або лягли замертво на українську землю, або жалюгідно повтікали, – додали у пресслужбі.

Наразі населені пункти звільнені від російських загарбників. Територія зачищається та контролюється військовими ЗСУ. Населенню завозять гуманітарну допомогу.

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Джерело: Оперативне командування Північ