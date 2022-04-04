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Факти / Україна

Українські військові звільнили від ворогів три села біля Чернігова

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
російська техніка

Українські захисники звільнили від ворогів населені пункти Количівка, Ягідне, Іванівка Чернігівської області.

Про це повідомила пресслужба Оперативного командування Північ у соціальних мережах.

– Количівка, Ягідне, Іванівка – ці населені пункти Чернігівської області ще довго будуть пам’ятати жахіття війни, – зазначили вони.

За їхніми словами, купа розбитого та спаленого українськими військовими російського металобрухту “прикрашає” трасу від Чернігова у бік Козельця.

– Самі ж російські окупанти або лягли замертво на українську землю, або жалюгідно повтікали, – додали у пресслужбі.

Наразі населені пункти звільнені від російських загарбників. Територія зачищається та контролюється військовими ЗСУ. Населенню завозять гуманітарну допомогу.

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Джерело: Оперативне командування Північ

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