Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 40 день війни
Вбили Вбили
161 дитину
Поранили Поранили
>264 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 417 дорослих
Факти / Україна

Зеленський у Бучі: РФ скоїла військові злочини та геноцид в Україні

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Зеленський у Бучі: РФ скоїла військові злочини та геноцид в Україні

Президент України Володимир Зеленський відвідав Бучу, де після звільнення від російських окупантів знайли сотні вбитих і закатованих мирних жителів.

Він оглянув дорогу зі знищеною російською технікою та поспілкувався з місцевими. Під час поїздки до Бучі Володимир Зеленський наголосив, що Росія скоїла військові злочини та геноцид в Україні.

– Для нас дуже важливо, що тут знаходиться преса і журналісти. Ми дуже хочемо, щоб ви показали світу, що робили російські військаові, Російська Федерація в мирній Україні. Також для нас дуже важливо, щоб ви побачили, що це – мирне населення, яке бореться за кожну людину, живучи без електроенергії, води, попри це дало відсіч російським окупантам.

Те, що ви бачите навколо, що зробили з цим сучасним містечком – це характеристика російських військових, які до людей ставиоися гірше, ніж до тварин, – заявив президент.

Кореспондент BBC запитав президента України, чи вважає він усе ще можливим обговорювати мир з Росією. На що Володимир Зеленський відповів, що так, оскільки в Україні має бути мир.

Українські військові звільнили Бучу і ще низку населених пунктів у Київській області від російських окупантів в кінці березня. Після цього світ жахнувся від звірств і злочинів проти людства, які вчинили загарбники.

Просто посеред міста лежали тіла мертвих мирних людей. У декого з них були звязані руки і прострілені голови, а також сліди катувань на тілі.

Також у Бучі та інших населених пунктах Київщини знайли братські могили з тілами сотень загиблих. Дії російських окупантів у Бучі назвали Бучанською різаниною.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка