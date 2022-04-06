Кабмін ухвалив перше рішення стосовно відбудови України

Кабмін на засіданні 5 квітня врегулював питання першочергових аварійно-ремонтних робіт у містах та селах, що постраждали внаслідок воєнних дій.

За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, завдяки цьому рішенню регіони зможуть коштом державного бюджету закуповувати будівельні матеріали: скло для віконних і дверних блоків, OSB-плити, листи, бруси, дошки та інші найнеобхідніші будівельні матеріали.

Другим рішенням уряд ухвалив механізм обстеження будівель та споруд, які постраждали унаслідок воєнної агресії Росії. До того ж, розширено коло тих, хто може цим займатися.

– Нам потрібно розуміння, що можна відновити, а що маємо відбудувати після закінчення війни та повернення до нормального життя. Обстеження будівель та споруд здійснюватиметься після виконання робіт із розмінування, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, – каже представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Нагадаємо, що Факти ICTV писали, на яку компенсацію можуть розраховувати українці за втрачене житло.

Джерело: Тарас Мельничук