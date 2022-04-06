Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 41 день війни
Вбили Вбили
165 дітей
Поранили Поранили
>266 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 417 дорослих
Факти / Україна

Кабмін ухвалив перше рішення стосовно відбудови України

Маліновська Ангеліна
Кабмин

Кабмін на засіданні 5 квітня врегулював питання першочергових аварійно-ремонтних робіт у містах та селах, що постраждали внаслідок воєнних дій.

За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, завдяки цьому рішенню регіони зможуть коштом державного бюджету закуповувати будівельні матеріали: скло для віконних і дверних блоків, OSB-плити, листи, бруси, дошки та інші найнеобхідніші будівельні матеріали.

Другим рішенням уряд ухвалив механізм обстеження будівель та споруд, які постраждали унаслідок воєнної агресії Росії. До того ж, розширено коло тих, хто може цим займатися.

– Нам потрібно розуміння, що можна відновити, а що маємо відбудувати після закінчення війни та повернення до нормального життя. Обстеження будівель та споруд здійснюватиметься після виконання робіт із розмінування, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, – каже представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Нагадаємо, що Факти ICTV писали, на яку компенсацію можуть розраховувати українці за втрачене житло.

Джерело: Тарас Мельничук

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка