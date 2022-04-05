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Факты / Мир

У НАТО есть доказательства ответственности РФ за зверства в Буче

Анастасия Гевко редактор ленты
Єнс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса есть доказательства того, что зверства в Буче Киевской области, а также других городах Украины, произошли именно в тот период, когда эти территории контролировали военные Российской Федерации. 

Следовательно – именно Россия несет ответственность за резню в Буче, отметил он.

– Мы видели зверства в Буче и других городах в Украине. Эти зверства произошли в тот период, когда Россия контролировала эти территории, так что они несут ответственность. Во-вторых у нас есть информация из многих разных источников, а также из открытых источников, медиа, коммерческих спутников, и все они говорят одно и то же: что были совершены ужасные зверства в разных местах в Украине, и что это произошло в период, когда Россия контролировала эти территории, – заявил Столтенберг во вторник, 5 апреля.

Он выразил опасение, что появится еще больше примеров убийств мирных жителей и других зверств, которые являются военными преступлениями.

По его словам, что полную ответственность за эту войну несет президент РФ Владимир Путин.

– Он начал эту войну по собственному выбору, и он несет ответственность за зверства, жертвы, все последствия войны, которые происходят каждый день в Украине, – сообщил он.

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