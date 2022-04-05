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Факти / Світ

НАТО має докази відповідальності РФ за звірства в Бучі

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс має докази того, що звірства в Бучі Київської області, а також інших містах України, сталися саме в той період, коли ці території контролювали військові Російської Федерації.

Відтак – саме Росія несе відповідальність за різанину у Бучі, зазначив він.

– Ми бачили звірства у Бучі та інших містах в Україні. Ці звірства відбулися у період, коли Росія контролювала ці території, отже, вони відповідають. По-друге, у нас є інформація з багатьох різних джерел, а також з відкритих джерел, медіа, комерційних супутників, і всі вони кажуть одне й те саме: що були скоєні жахливі звірства в різних місцях в Україні, і що це сталося в період, коли Росія контролювала ці території, – заявив Столтенберг у вівторок, 5 квітня.

Він висловив побоювання, що з’явиться ще більше прикладів убивств мирних жителів та інших звірств, які є воєнними злочинами.

За його словами, повну відповідальність за цю війну несе президент РФ Володимир Путін.

– Він розпочав цю війну на власний вибір, і він несе відповідальність за звірства, жертви, всі наслідки війни, які відбуваються щодня в Україні, – повідомив він.

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