Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе спецоперации задержали руководителя Николаевской окружной прокуратуры. Его подозревают в государственной измене и сотрудничестве со страной-агрессором РФ.
В пресс-службе СБУ проинформировали, что имеют доказательства сотрудничества руководителя прокуратуры с представителями российских силовых структур.
Чтобы отвести от себя подозрения, он использовал посредника.
По данным СБУ, руководитель прокуратуры выполнял ряд задач российских кураторов. Он передавал данные:
• об оперативной обстановке в городе Николаеве и на территории области;
• о погибших среди военных и мирных гражданах, пленных и местах их содержания;
• о результатах обстрелов города войсками российских захватчиков;
• о суточных паролях на блокпосты в Николаевской области.
Чтобы вывести злоумышленника на чистую воду, СБУ организовала спецоперацию и имитировала совершение преступления.
– Через подставное лицо украинская спецслужба передала фигуранту имитированные списки погибших военнослужащих ВСУ. Через несколько дней эти списки уже были зафиксированы у представителя РФ, за которым также следила СБУ, — отметили в ведомстве.
У прокурора провели обыски, в ходе которых изъяли компьютерную технику, мобильный телефон, а также флэш-носители с доказательствами преступлений против государства.
На допросе он признался в сотрудничестве с РФ и передаче информации российским захватчикам.
Злоумышленнику объявили о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
В СБУ не озвучивают фамилию задержанного. Согласно данным на официальном сайте Николаевской областной прокуратуры, руководителем Николаевской окружной прокуратуры является Геннадий Герман.
Судя по сообщениям в СМИ, он возглавил прокуратуру в марте 2021 года. До этого Герман работал на разных должностях в органах прокуратуры Полтавской и Харьковской областей, а также в Офисе генпрокурора.
Источник: СБУ, Общественное, Николаевская областная прокуратура