Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе спецоперации задержали руководителя Николаевской окружной прокуратуры. Его подозревают в государственной измене и сотрудничестве со страной-агрессором РФ.

В пресс-службе СБУ проинформировали, что имеют доказательства сотрудничества руководителя прокуратуры с представителями российских силовых структур.

Чтобы отвести от себя подозрения, он использовал посредника.

По данным СБУ, руководитель прокуратуры выполнял ряд задач российских кураторов. Он передавал данные:

• об оперативной обстановке в городе Николаеве и на территории области;

• о погибших среди военных и мирных гражданах, пленных и местах их содержания;

• о результатах обстрелов города войсками российских захватчиков;

• о суточных паролях на блокпосты в Николаевской области.

Чтобы вывести злоумышленника на чистую воду, СБУ организовала спецоперацию и имитировала совершение преступления.

– Через подставное лицо украинская спецслужба передала фигуранту имитированные списки погибших военнослужащих ВСУ. Через несколько дней эти списки уже были зафиксированы у представителя РФ, за которым также следила СБУ, — отметили в ведомстве.

У прокурора провели обыски, в ходе которых изъяли компьютерную технику, мобильный телефон, а также флэш-носители с доказательствами преступлений против государства.

На допросе он признался в сотрудничестве с РФ и передаче информации российским захватчикам.

Злоумышленнику объявили о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

В СБУ не озвучивают фамилию задержанного. Согласно данным на официальном сайте Николаевской областной прокуратуры, руководителем Николаевской окружной прокуратуры является Геннадий Герман.

Судя по сообщениям в СМИ, он возглавил прокуратуру в марте 2021 года. До этого Герман работал на разных должностях в органах прокуратуры Полтавской и Харьковской областей, а также в Офисе генпрокурора.

Источник: СБУ, Общественное, Николаевская областная прокуратура