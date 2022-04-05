Співробітники Служби безпеки України під час спецоперації затримали керівника Миколаївської окружної прокуратури. Його підозрюють у державній зраді та співпраці з країною-агресором РФ.

У пресслужбі СБУ поінформували, що мають докази співпраці керівника прокуратури з представниками російських силових структур.

Щоб відвести від себе підозри, він використовував посередника.

За даними СБУ, керівник прокуратури виконував низку завдань російських кураторів. Він передавав дані:

• про оперативну обстановку в місті Миколаїв та на території області;

• про загиблих серед військових і мирних громадян, полонених та місця їх утримання;

• про результати обстрілів міста військами російських загарбників;

• про добові паролі на блокпости в Миколаївській області.

Щоб вивести зловмисника на чисту воду, СБУ організувала спецоперацію та імітувала вчинення злочину.

– Через підставну особу українська спецслужба передала фігуранту імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ, – зазначили у відомстві.

У прокурора провели обшуки, під час яких вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, а також флеш-носії із доказами злочинів проти держави.

На допиті він зізнався в співпраці з РФ та передачі інформації російським загарбникам.

Зловмиснику оголосили про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

У СБУ не озвучують прізвище затриманого. Згідно з даними на офіційному сайті Миколаївської обласної прокуратури, керівником Миколаївської окружної прокуратури є Геннадій Герман.

Судячи з повідомлень у ЗМІ, він очолив прокуратуру в березні 2021 року. До того Герман працював на різних посадах в органах прокуратури Полтавської та Харківської областей, а також в Офісі генпрокурора.

Джерело: СБУ, Суспільне, Миколаївська обласна прокуратура