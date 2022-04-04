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Факты / Украина

Собирали данные о перемещениях ВСУ: в Киеве обезвредили группу информаторов РФ

Юлия Соколова редактор ленты
Співробітники СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины в течение выходных провели в Киеве несколько масштабных спецопераций, направленных на нейтрализацию российской агентуры.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, в столице удалось прекратить подрывную деятельность агентов врага.

Так, СБУ обезвредила группу информаторов, которые сотрудничали с российскими спецслужбами. В Киеве была обнаружена “штаб-квартира” агентуры РФ и задержан ее резидент – местный житель, завербованный представителями террористических формирований “Л/ДНР”.

Кроме того, в состав этой преступной группы входили участники одной из общественных организаций пророссийского направления.

– Вражеские агенты собирали данные о перемещении военной техники Вооруженных сил Украины и дислокации блок-постов терробороны в Киевской области. Также злоумышленники распространяли через соцсети призывы в поддержку оккупантов, — отмечается в сообщении.

По данным СБУ, российский куратор (сотрудник спецслужб РФ) планировал “эвакуацию” информаторов после выполнения “заданий” из Киева на временно оккупированные территории Донбасса.

В столице Украины также разоблачили работника одной из больниц, который агитировал медицинский персонал помогать российским захватчикам (в частности, передавать данные о дислокации украинских военных подразделений). Указанное лицо было завербовано спецслужбами РФ.

– Кураторы “гарантировали” коллаборанту назначение на руководящую должность в оккупационной администрации, которую враг планировал создать в Киеве, – уточнили в СБУ.

Кроме того, в столичном регионе удалось прекратить деятельность двух телекоммуникационных центров, действовавших подпольно и рассылавших деструктивные смс-сообщения украинским военнослужащим и представителям местных властей. Через эти центры было разослано почти 3 тыс. таких смс с угрозами, призывами к капитуляции и сотрудничеству с врагом.

Недавно в Харькове удалось разоблачить вражескую ботоферму, которая рассылала украинским военным и правоохранителям сообщения с предложениями сдаться и перейти на сторону захватчиков.

Кроме того, СБУ ликвидировала сеть вражеских интернет-агентов, поддерживавших агрессию РФ. Были задержаны 20 наемников Кремля в разных регионах Украины.

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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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