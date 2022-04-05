Животных могут усыпить: в Харькове оккупанты уничтожили один из самых красивых экопарков

Харьковский экопарк, в котором до полномасштабной войны проживало около 5 тыс. животных – обезьяны, львы, медведи, – уничтожен вражескими обстрелами. Расположенный на кольцевой за городом, с первых дней был поражен огнем.

Клетки и вольеры разрушены или повреждены, большое количество животных убиты или ранены. Эвакуировать их, из-за постоянных обстрелов, невозможно, к тому же, нужен спецтранспорт и большое количество людей.

По словам владельца экопарка Александра Фельдмана, если вопрос не решится в ближайшее время, животных придется усыпить.

– Сегодня могу сказать харьковчанам – парка больше нет. После вчерашнего массированного обстрела ракетами, самолетами парк практически уничтожен. Разрушены вольеры, разрушена вся инфраструктура, чудом остались живы тигры и львы, очень сильно пострадали их клетки, они в любую минуту могут выйти на улицу. В тяжелом состоянии сооружение, в котором находятся медведи. То есть сегодня принимается решение, у нас времени до вечера: либо всех умертвить, усыпить, либо принять какой-то момент их перевозки, – заявил он.

Зоозащитники призвали Александра Фельдмана не усыплять животных: места для жителей экопарка предложили несколько зоопарков Украины.

Видео с расстрелянными животными, которые предоставил Фактам ICTV представитель экопарка Алексей Костюченко, ужасны.

Экопарк получил немало предложений о помощи и специалисты сейчас экстренно ищут пути решения ситуации, заявил Костюченко, усыпление животных — крайняя мера:

— На этом видео – последние “прилеты” к вольерам больших хищников: как видите, еще немного – и львы смогли бы оказаться за пределами вольера. Отмечаем, что усыпление животных – это крайняя мера, к которой, мы очень надеемся, не дойдет. Сейчас мы ведем переговоры с большим количеством людей и организаций, в частности с теми, кто может принять наших животных в Украине и за ее пределами. Но главная проблема в другом – как вывезти тигров, львов, медведей и других крупных животных из серой зоны. Такая операция требует наличия специального транспорта и достаточно большого количества людей. Что с большой вероятностью привлечет внимание врага, который, как правило, на активность на территории Экопарка отвечает обстрелам. Сейчас это самое важное – как организовать, если это возможно, максимально безопасный вывоз хищников.

Также для эвакуации и размещения и их, и других наших питомцев нужны средства, говорят в экопарке, помочь с этим можно по реквизитам, размещенным по ссылке.

В руководстве экопарка отмечают: усыпление животных будет крайней мерой, до которой, все надеются, что не дойдет. Переговоры по спасению животных, в частности за пределами Украины, продолжаются.

Фото: feldman_ecopark