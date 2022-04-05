Тварин можуть приспати: у Харкові окупанти знищили один з найкрасивіших екопарків

Харківський екопарк, в якому до повномасштабної війни мешкало близько 5 тисяч тварин: мавпи, леви, ведмеді – знищений ворожими обстрілами. Розташований на кільцевій за містом, з перших днів був вражений вогнем.

Клітки та вольєри зруйновані або пошкоджені, велика кількість тварин вбито або поранено. Евакуювати їх, через пострійні обстріли, неможливо, до того ж, потрібен спецтранспорт і велика кількість людей.

За словами власника екопарку Олександра Фельдмана, якщо питання не вирішиться найближчим часом, тварин доведеться приспати.

– Сьогодні можу сказати харків’янам – парку більше немає. Після вчорашнього масованого обстрілу ракетами, літаками парк практично знищений. Зруйновані вольєри, зруйнована вся інфраструктура, дивом залишилися живими тигри та леви, дуже сильно постраждали їхні клітки, вони у будь-яку хвилину можуть вийти на вулицю. У тяжкому стані споруда, у якій перебувають ведмеді. Тобто сьогодні приймається рішення, у нас часу до вечора: або всіх умертвити, приспати, або прийняти якийсь момент їх перевезення, – заявив він.

Зоозахисники закликали Олександра Фельдмана не присипляти тварин: місця для мешканців екопарку запропонували вже декілька зоопарків України.

Відео з розстріляними тваринами, які надав Фактам ICTV речник екопарку Олексій Костюченко, жахливі.

Екопарк отримав чимало пропозиій допомоги й фахівці зараз екстрено шукають шляхи вирішення ситуації, заявив Костюченко, усиплення тварин – крайня міра:

– На цьому відео – останні «прильоти» до вольєрів великих хижаків: як бачите, ще трохи – і леви змогли б опинитися за межами вольєру. Наголошуємо, що усиплення тварин – це крайній захід, до якого, ми дуже сподіваємось, не дійде. Наразі ми ведемо перемовини з великою кількістю людей та організацій, зокрема – з тими, хто може прийняти наших тварин в Україні та за її межами. Але головна проблема в іншому – як вивезти тигрів, левів, ведмедів та інших великих тварин із сірої зони. Така операція потребує наявності спеціального транспорту та участі досить великої кількості людей. Що з великою ймовірністю приверне увагу ворога, який, як правило, на активність на території Екопарку відповідає обстрілами. Зараз це найважливіше – як організувати, якщо це взагалі можливо, максимально безпечне вивезення хижаків».

Також для евакуації та розміщення та їх, та інших наших вихованців потрібні кошти, говорять в екопарку, допомогти з цим можна за реквізитами, розміщеними за посиланням.

У керівництві екопарку наголошують: присипання т

Фото: feldman_ecopark