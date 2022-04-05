Решающая часть войны: чего ждать на фронте в ближайшие недели

Многие считают, что полномасштабная война РФ против Украины входит во вторую половину, а возможно, и в завершающую фазу. Однако это не значит, что наша победа уже не за горами.

Первые лица государства постоянно предупреждают о том, что наших военных ждет еще много тяжелых боев. Факты ICTV попытались выяснить, чего ожидать на фронте в течение следующих недель.

Горячий Восток

Ни для кого не секрет, что больше всего боев будет идти на востоке Украины.

МО РФ официально заявило, что якобы достигло поставленных задач во время первой части полномасштабного вторжения в Украину, а теперь переходит ко второй – выходу на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что сперва попытаются завоевать населенные пункты, контроль над которыми позволит взять в окружение зону ООС. Но лишь непосредственно боевые действия покажут, удастся ли это врагу.

– Поскольку они не могут сформировать ударный резерв и ввести его одновременно в бой, а постепенно наращивают усилия за счет передислокации частей, то есть с севера на восток, а не c глубины РФ на Донбасс, это свидетельствует о том, что особых резервов нет. Они пытаются маневрировать силами и средствами в рамках действующих здесь частей. Для нас это положительный сигнал, ведь они не могут набрать большие резервы, — объясняет эксперт.

В Генеральном штабе ВСУ не исключают и того, что захватчики будут наращивать активность и в направлении Харькова.

Все для того, чтобы оказывать давление на украинские подразделения вблизи зоны ООС.

– Остается высокая вероятность нанесения авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам Харькова, продолжается подготовка к наступлению в направлении Славянска. На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредотачиваются в районах населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к наступлению на Северодонецк, а также в получении полного контроля над городом Мариуполь, — сообщили в Генштабе 4 апреля.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко тоже придерживается мнения, что все линии уже очерчены и противник вряд ли будет действовать вне них.

— Мы можем увидеть, что враг наступает на Луганщине, с Харьковщины, по крайней мере, пытается двигаться из Изюма в сторону Славянска. Враг интенсивно наступает в Донецкой области — в сторону Горловки. И, конечно же, на Мариуполь. Все направления уже очерчены. Думаю, примерно такой ситуация и продолжит оставаться, – полагает он.

Военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий обращает внимание на то, что Россия пытается доукомплектовать свои боевые части, чтобы их снова можно было отправить в Украину.

После этого их, скорее всего, будут перебрасывать на Луганское, Донецкое и Харьковское направления.

— Понятно, что целью войск РФ является закрепление в коридоре Крым — Донецкая область, соответственно, они пытаются через Изюм и Мариуполь создать окружение. Это абсолютно все понимают, – констатирует Козий.

Бурный Юг

Беспокойно будет и на юге нашего государства. Судя по всему, российские войска станут препятствовать ВСУ наступать или хотя бы попытаются максимально сдержать их.

Их цель в настоящее время — максимально рассеять вооруженные силы Украины и не дать им возможности сконцентрироваться на направлении основного удара россиян.

— Их главная задача — растянуть ВСУ, чтобы мы не могли перебрасывать части и подразделения на восток. Чтобы не было возможности создать крепкую группировку для обороны. А на южном направлении действуют в основном на нашей территории. Поэтому они постараются атаковать наши позиции во всех городах. Это будет и Мариуполь, и Херсон, и Кривой Рог, и Правобережная Украина. Там, где им удалось создать определенный плацдарм, – рассуждает Жданов.

В последнее время говорят и о возможной подготовке удара со стороны “Приднестровья”. Молдова же опровергает любые сообщения о мобилизации на оккупированных территориях.

Кроме того, там и “армия” небольшая, и не очень подготовлена для ведения боевых действий в том масштабе, в каком разворачивается российская кампания в Украине.

И хотя на юге также очерчен плацдарм боевых действий, Мусиенко не видит устойчивой линии фронта. Это значит, что наши воины могут не ограничиваться только оборонительными действиями.

— Скорее всего, Россия постарается закрепляться на существующих позициях и обстреливать украинские силы. А мы, когда будет появляться возможность, будем пытаться контратаковать. Устойчивой линии фронта еще нет, потому что мы видим, что при благоприятном случае украинские силы вытесняют российские войска, — подчеркивает Мусиенко.

Угрожающий Север

Сейчас ВСУ контролируют ситуацию на севере Украины и продолжают зачистку и разминирование освобожденных территорий. Однако даже на Западе говорят, что Киев до сих пор является целью РФ в этой военной кампании.

— Мне кажется, Россия не отказалась от планов войти в Киев. Соответственно, где-то 30% группировки от того, что было, будут держать на территории Беларуси. В то же время это может быть отвлекающим маневром для того, чтобы Украина была вынуждена держать определенное количество войск для отражения возможного нападения. Но давать оценку таким действиям сейчас должна разведка, — отмечает Козий.

Жданов также уверен, что мы не должны исключать возможность повторного открытия Россией северного фронта.

— Но это не сегодня-завтра произойдет, а через неделю. Ведь те батальонно-тактические группы, которые выходили из Украины, должны восстановить боеспособность, восстановить потери (особенно в личном составе). Если их после этого не перебросят на Донбасс, только тогда можно будет говорить о том, что они могут быть частично использованы для проведения атак на (Северной — Ред.) границе, — объясняет эксперт.

До сих пор нельзя забывать и о возможности вступления Беларуси в войну. Жданов прогнозирует, что все будет зависеть от успехов России на Донбассе. Если они будут значительными, белорусские войска могут попытаться продвинуться в направлении Вышгорода.

Однако Мусиенко более скептически относится к возможности белорусских военных зайти на территорию Украины.

– Думаю, что и Лукашенко опасается, ведь эти войска со временем могут вообще не выполнить приказ и обернуться против него. Поэтому вероятность низкая, но с повестки дня ее снимать не стоит, — настаивает руководитель Центра военно-правовых исследований.

В общем, расслабляться на северном направлении нельзя. Не следует ожидать, что Россия перестанет запускать ракеты или совершать авиационные налеты на Киев, Чернигов и другие города, вблизи которых не стоят российские военные.

– Остаются две угрозы: восток, юго-восток. Также будут удары с воздуха – это угроза для всей Украины. Но на востоке могут усилиться атаки вражеской авиации, – подытоживает Мусиенко.

Очевидно, что вторая попытка наступления российских оккупантов будет разворачиваться преимущественно на востоке Украины.

Однако наше военно-политическое руководство уже долгое время готовится к нему. Да, украинских защитников ждут тяжелые бои, но стоит рассчитывать, что им удастся удержать очередное нашествие агрессора.