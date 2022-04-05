Вирішальна частина війни: чого чекати на фронті найближчими тижнями

Багато хто вважає, що повномасштабна війна РФ проти України входить у другу половину, а можливо, й завершальну фазу. Проте це не означає, що наша перемога вже не за горами.

Перші особи держави постійно попереджають про те, що на наших військових чекає ще багато важких боїв. Факти ICTV спробували з’ясувати, чого очікувати на фронті протягом наступних тижнів.

Гарячий Схід

Ні для кого не секрет, що найбільше боїв точитиметься на сході України.

МО РФ офіційно заявило, що нібито досягло поставлених задач під час першої частини повномасштабного вторгнення в Україну, а тепер переходить до другої – виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Воєнний експерт Олег Жданов вважає, що спершу спробують завоювати населені пункти, контроль над якими дасть змогу взяти в оточення зону ООС. Але лише безпосередньо бойові дії покажуть, чи вдасться це ворогу.

– Оскільки вони не можуть сформувати ударний резерв і ввести його одночасно в бій, натомість поступово нарощують зусилля за рахунок передислокації частин, тобто з півночі на схід, а не з глибини РФ до Донбасу, це свідчить про те, що особливих резервів немає. Вони намагаються маневрувати силами та засобами в межах тих частин, які тут діють. Для нас це позитивний сигнал, адже вони не можуть набрати великих резервів, – пояснює експерт.

У Генеральному штабі ЗСУ не виключають і того, що загарбники нарощуватимуть активність і в напрямку Харкова.

Усе для того, аби створювати тиск на українські підрозділи поблизу зони ООС.

– Залишається висока імовірність завдання авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах Харкова, триває підготовка до наступу в напрямку Слов’янська. На Донецькому та Таврійському напрямках основні зусилля противника зосереджуються в районах населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до наступу на Сєвєродонецьк, а також в отриманні повного контролю над містом Маріуполь, – повідомили у Генштабі 4 квітня.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко також переконаний, що всі лінії уже окреслені і противник навряд чи діятиме поза ними.

– Ми можемо побачити, що ворог наступає на Луганщині, з Харківщини, принаймні, намагається рухатися з Ізюму в бік Слов’янська. Ворог інтенсивно наступає на Донеччині – в бік Горлівки. І звичайно ж, на Маріуполь. Усі напрямки вже окреслені. Думаю, приблизно такою ситуація і залишатиметься, – зауважує він.

Військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій звертає увагу на те, що Росія намагається доукомплектувати свої бойові частини, щоб їх знову можно було відправити в Україну.

Після цього їх, найімовірніше, перекидатимуть на Луганський, Донецький та Харківський напрямки.

– Зрозуміло, що метою військ РФ є закріплення в коридорі Крим – Донецька область, відповідно, вони намагаються через Ізюм та Маріуполь створити оточення. Це абсолютно всі розуміють, – констатує Козій.

Буремний Південь

Неспокійно буде і на півдні нашої держави. Судячи з усього, російські війська не даватимуть ЗСУ наступати або хоча б спробують максимально стримати їх.

Їхня ціль нині – максимально розпорошити Збройні сили України та не дати їм можливості сконцентруватися на напрямку основного удару росіян.

– Їхнє головне завдання: розтягнути ЗСУ, щоб ми не могли перекидати частини та підрозділи на схід. Щоб не було змоги створити міцне угруповання для оборони. А на південному напрямку діють переважно на нашій території. Тому вони намагатимуться атакувати наші позиції в усіх містах. Це буде і Маріуполь, і Херсон, і Кривий Ріг, і Правобережна Україна. Там, де їм вдалося створити певний плацдарм, – розмірковує Жданов.

Останнім часом також говорять і про можливу підготовку удару з боку “Придністров’я”. Молдова ж спростовує будь-які повідомлення про мобілізацію на окупованих територіях.

Крім того, там і “армія” невелика, та й не надто підготовлена для ведення бойових дій у тому масштабі, в якому розгортається російська кампанія в Україні.

І хоча на півдні теж окреслений певний плацдарм бойових дій, Мусієнко не бачить сталої лінії фронту. Це означає, що наші воїни можуть не обмежуватися лише оборонними діями.

– Найімовірніше, Росія намагатиметься закріплюватися на існуючих позиціях та обстрілювати українські сили. А ми, коли виникатиме нагода, намагатимемося контратакувати. Сталої лінії фронту ще немає, бо ми бачимо, що за сприятливої нагоди українські сили витісняють російські війська, – наголосив Мусієнко.

Загрозлива Північ

Наразі ЗСУ контролюють ситуацію на півночі України та продовжують зачистку та розмінування звільнених територій. Проте навіть на Заході кажуть, що Київ досі лишається ціллю РФ у цій воєнній кампанії.

– На мою думку, Росія не відмовилася від планів увійти до Києва. Тож, відповідно, десь 30% угрупування від того, що було, триматимуть на території Білорусі. Водночас це може бути відволікаючим маневром задля того, щоб змусити Україну тримати певну кількість військ для відбиття можливого нападу. Але давати оцінку таким діям нині має розвідка, – зазначає Козій.

Жданов також переконаний, що нам не можна відкидати можливість повторного відкриття Росією північного фронту.

– Але це не сьогодні-завтра станеться, а щонайменше через тиждень. Адже ті батальйонно- тактичні групи, що виходили з України, мають відновити боєздатність, відновити втрати (особливо в особовому складі). Якщо їх після цього не перекинуть на Донбас, лише тоді можна буде казати про те, що їх можуть частково використати для проведення атак на (Північному – Ред.) кордоні, – пояснює експерт.

Досі не слід забувати і про можливість вступу Білорусі у війну. Жданов прогнозує, що все залежатиме від успіхів Росії на Донбасі. Якщо вони будуть значними, білоруські війська можуть спробувати просунутися у напрямку Вишгорода.

Однак Мусієнко більш скептично ставиться до можливості білоруських військових зайти на територію України.

– Думаю, що і Лукашенко остерігається, адже ці війська з часом можуть взагалі не виконати наказ і повернутися проти нього. Тому ймовірність низька, але з порядку денного її знімати не варто, – наполягає керівник Центру військово-правових досліджень.

Загалом розслаблятися на північному напрямку не можна. Не слід очікувати, що Росія перестане запускати ракети або робити авіаційні нальоти на Київ, Чернігів та інші міста, поблизу яких не стоять російські військові.

– Залишаються дві загрози: схід, південний схід. Також будуть удари з повітря – це загроза для всієї України. Але на сході можуть посилитися атаки ворожої авіації, – підсумовує Мусієнко.

Очевидно, що друга спроба наступу російських окупантів розгортатиметься переважно на сході України.

Утім, наше військово-політичне керівництво вже тривалий час готується до нього. Так, на українських захисників чекають важкі бої, але сподіватимемося, що їм вдасться втримати чергову навалу агресора.