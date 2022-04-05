Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 40 день войны
Убили Убили
161 ребенка
Ранили Ранили
>264 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 417 взрослых
Факты / Украина

Наступление на Славянск и взятие под контроль Бражковки: действия РФ на 41-е сутки войны

Татьяна Забожко редактор ленты
Наступление на Славянск и взятие под контроль Бражковки: действия РФ на 41-е сутки войны

Российские военные пытаются возобновить наступательные действия в направлении Славянска Донецкой области.

Об этом сообщают в генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Достиг частичного успеха враг в направлении Барвенкового Харьковской области, продвинувшись на 7 км.

Удалось российским захватчикам взять под контроль Бражковку, тогда как наступление на Сулиговку провалилось.

Неудачными были штурмовые действия российских военных вблизи Новотошкивского, Нижнего, Попасной, Калинового, Степного, Рубежного, Троицкого, Новобахмутовки, Новоселовки Второй.

В настоящее время военные РФ восстанавливают мост в Изюме, чтобы обеспечить переправу через реку Северский Донец.

Жилые кварталы и инфраструктура Харькова находятся под постоянными вражескими артиллерийскими обстрелами.

В Боровском, Новолуганском, Сладком, Марьинке, Золотой Ниве российские военные обстреливают позиции подразделений Вооруженных сил Украины и гражданскую инфраструктуру.

Основные усилия оккупанты сосредоточивают на взятии под контроль районов населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над Мариуполем, по которому нанес массированные артиллерийские и авиационные удары, а также на подготовке наступательных действий в районе Золотой Нивы.

На Южнобужском направлении штурмовые действия РФ при поддержке артиллерии для взятия под контроль Александровки имели частичный успех.

Обстреляли оккупанты из артиллерии позиции Вооруженных сил Украины в районе Любиного, Мирного, Копанов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 41-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка