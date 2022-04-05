Российские военные пытаются возобновить наступательные действия в направлении Славянска Донецкой области.
Об этом сообщают в генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Достиг частичного успеха враг в направлении Барвенкового Харьковской области, продвинувшись на 7 км.
Удалось российским захватчикам взять под контроль Бражковку, тогда как наступление на Сулиговку провалилось.
Неудачными были штурмовые действия российских военных вблизи Новотошкивского, Нижнего, Попасной, Калинового, Степного, Рубежного, Троицкого, Новобахмутовки, Новоселовки Второй.
В настоящее время военные РФ восстанавливают мост в Изюме, чтобы обеспечить переправу через реку Северский Донец.
Жилые кварталы и инфраструктура Харькова находятся под постоянными вражескими артиллерийскими обстрелами.
В Боровском, Новолуганском, Сладком, Марьинке, Золотой Ниве российские военные обстреливают позиции подразделений Вооруженных сил Украины и гражданскую инфраструктуру.
Основные усилия оккупанты сосредоточивают на взятии под контроль районов населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над Мариуполем, по которому нанес массированные артиллерийские и авиационные удары, а также на подготовке наступательных действий в районе Золотой Нивы.
На Южнобужском направлении штурмовые действия РФ при поддержке артиллерии для взятия под контроль Александровки имели частичный успех.
Обстреляли оккупанты из артиллерии позиции Вооруженных сил Украины в районе Любиного, Мирного, Копанов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 41-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.