Российские военные пытаются возобновить наступательные действия в направлении Славянска Донецкой области.

Об этом сообщают в генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Достиг частичного успеха враг в направлении Барвенкового Харьковской области, продвинувшись на 7 км.

Удалось российским захватчикам взять под контроль Бражковку, тогда как наступление на Сулиговку провалилось.

Неудачными были штурмовые действия российских военных вблизи Новотошкивского, Нижнего, Попасной, Калинового, Степного, Рубежного, Троицкого, Новобахмутовки, Новоселовки Второй.

В настоящее время военные РФ восстанавливают мост в Изюме, чтобы обеспечить переправу через реку Северский Донец.

Жилые кварталы и инфраструктура Харькова находятся под постоянными вражескими артиллерийскими обстрелами.

В Боровском, Новолуганском, Сладком, Марьинке, Золотой Ниве российские военные обстреливают позиции подразделений Вооруженных сил Украины и гражданскую инфраструктуру.

Основные усилия оккупанты сосредоточивают на взятии под контроль районов населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над Мариуполем, по которому нанес массированные артиллерийские и авиационные удары, а также на подготовке наступательных действий в районе Золотой Нивы.

На Южнобужском направлении штурмовые действия РФ при поддержке артиллерии для взятия под контроль Александровки имели частичный успех.

Обстреляли оккупанты из артиллерии позиции Вооруженных сил Украины в районе Любиного, Мирного, Копанов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 41-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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