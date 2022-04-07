Цифры были ненастоящими: Маляр о численности армии РФ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время телемарафона заявила, что относительно численности армии РФ в почти миллион военных возникают очень большие сомнения.

– Они себя позиционировали, как вторую по численности армию мира с количеством почти миллион военных. Давайте анализировать, если у них погибших более 18 тысяч, и они после этого не используют этот почти миллион, а ищут наемников, мобилизуют все резервы, пытаются привлечь подростков, то это значит, что эти цифры были ненастоящими, — говорит Маляр.

Также она ответила на вопрос, требуют ли ВСУ дополнительной волны мобилизации:

— Продолжается мобилизация. Еще до начала второй фазы эскалации у нас был указ президента об увеличении ВСУ на 100 тысяч человек. Это та потребность, которая в мирное время была сформирована ВСУ и обоснована, как нужное количество, чтобы армия могла давать отпор агрессору. Эта цифра была распределена на несколько лет, планировалось, что она будет заполнена через несколько лет. Но, к сожалению, сейчас эта проблема стала актуальной, это нужно делать быстрее. Потребность есть.

Кроме того, замминистра рассказала о том, что враг меняет тактику ведения боевых действий из-за того, что начинает понимать, что украинская армия интеллектуальная.

– Враг приспособился, каким образом воевать и начинает использовать определенные маневры. Если с самого начала давили силой и количеством, то сейчас начинают использовать сложные конструкции. Сейчас мы наблюдаем на территории непризнанной самопровозглашенной Приднестровской республики на территории Молдовы, а именно в Тирасполе, подготовку к принятию самолетов. Есть предположения, что могут использовать территорию в агрессии против Украины или для определенных операций. Подобное движение происходит и на территории Белоруссии.

Однако, по словам Маляр, деморализация заметна не только среди военных Беларуси, но и среди российских военных.

— Что касается Киева, окончательно сказать, что нет опасности можно будет только по завершению войны. По состоянию на сегодняшний день опасность остается во всех регионах, — говорит она.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко также призвал жителей столицы пока не возвращаться назад, ведь остается угроза обстрелов города.