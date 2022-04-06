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Факты / Украина / Общество

Возвращаться в Киев пока рано, остается угроза обстрелов — Кличко

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
кличко

Киев продолжает жить в условиях военного положения. Так, оживляется частный бизнес: открываются кофейни, магазины, СТО и другие частные предприятия.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко. По его словам, сейчас работают все системы жизнеобеспечения города, предприятия критической инфраструктуры.

— Коммунальные службы столицы начали весеннюю уборку и благоустройство города. Благоустраивают парки, зеленые зоны, высаживают деревья и цветы. Убирают улицы. Мы постепенно запускаем больше маршрутов общественного транспорта, — отметил он.

Кличко также обратился к местным жителям, выехавшим из столицы из-за полномасштабной войны, которую начала Россия.

— Киевляне, которые выезжали в другие города, продолжают возвращаться в столицу. Кто еще не отправился домой, пожалуйста, подождите немного. Еще остается угроза обстрелов нашего города, — подчеркнул мэр.

Также он призвал киевлян, которые находятся в городе, быть осторожными, не пренебрегать сигналами тревоги и соблюдать правила комендантского часа. Он в столице продолжается с 21.00 до 6.00.

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