Цифри були несправжніми: Маляр про чисельність армії РФ

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час телемарафону заявила, що щодо чисельності армії РФ у майже мільйон військових є дуже великі сумніви.

– Вони себе позиціонували як другу за чисельністю армію світу з кількістю майже мільйон військових. Давайте аналізувати – якщо у них загиблих більше 18 тис., і вони після цього не використовують оцих майже мільйон, а шукають найманців, мобілізовують усі резерви, намагаються залучити підлітків, то це означає, що ті цифри були несправжніми, – каже Маляр.

Також вона відповіла на запитання, чи потребують ЗСУ додаткових хвиль мобілізації:

– Триває мобілізація. Ще до початку другої фази ескалації у нас був указ президента про збільшення ЗСУ на 100 тис. осіб. Це та потреба, яка в мирний час була сформована ЗСУ і обґрунтована як потрібна кількість, щоб армія могла давати відсіч агресору. Ця цифра була розподілена на декілька років, планувалось, що вона буде заповнена через декілька років. Але, на жаль, зараз ця проблема стала актуальною, це потрібно робити швидше. Потреба є.

Крім того, заступниця міністра розповіла, що ворог змінює тактику ведення бойових дій через те, що починає розуміти, що українська армія інтелектуальна.

– Ворог пристосувався, яким чином воювати, і починає використовувати певні маневри. Якщо з самого початку тиснув силою та кількістю, то зараз починає використовувати складні конструкції. Зараз ми спостерігаємо на території не визнаної самопроголошеної Придністровської республіки, на території Молдови, а саме в Тирасполі, підготовку до прийняття літаків. Є припущення, що можуть використовувати ту територію в агресії проти України або для певних операцій. Подібний рух відбувається і на території Білорусі.

Проте, за словами Маляр, деморалізація помітна не лише серед військових Білорусі, а й серед російських вояків.

– Що стосується Києва, остаточно сказати, що немає небезпеки, можна лише після завершення війни. Станом на зараз небезпека залишається щодо всіх регіонів, – попереджає вона.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко також закликав мешканців столиці поки не повертатися назад, адже залишається загроза обстрілів міста.