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Факты / Украина

РФ привезла в Мариуполь мобильные крематории, чтобы скрыть следы геноцида – мэр

Валентина Летяк редактор ленты
РФ привезла в Мариуполь мобильные крематории, чтобы скрыть следы геноцида – мэр

Верхушка российской власти после международной огласки резни в Буче приказала уничтожить свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе. Для этого пригнали в город мобильные крематории, сообщил мэр Вадим Бойченко со ссылкой на очевидцев.

По его словам, эту грязную работу россияне поручили местным коллаборантам и террористам так называемой ДНР.

– Они собирают и сжигают тела замученных и убитых в результате российского вторжения жителей Мариуполя. Координирует работу этих групп непосредственно самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин Иващенко. Много лет он неоднократно пытался захватить власть, но в конце концов ему удалось стать разве что директором мариупольского крематория, – подчеркнул Бойченко.

Он затруднился назвать количество убитых жителей Мариуполя, однако неделю назад, по осторожным оценкам, их могло быть 5 тыс., но ввиду размеров города, разрушений и продолжительности блокады, жертвами российских захватчиков могли стать десятки тысяч мирных жителей.

По его мнению, именно поэтому РФ до сих пор не дала согласия на то, чтобы Турция присоединилась к полной эвакуации Мариуполя.

– Масштаба трагедии в Мариуполе мир не видел со времен существования концлагерей нацистов. Рашисты превратили весь наш город в лагерь смерти. К сожалению, жуткая аналогия получает все больше подтверждений. Это уже не Чечня или Алеппо. Это новый Освенцим и Майданек. Мир должен помочь наказать путинских извергов, – отметил Бойченко.

Для сокрытия своих преступлений РФ распространяет также фейковую информацию о якобы массовом уничтожении мирных жителей Мариуполя Вооруженными силами Украины.

Для этого российские захватчики готовят масштабную фальсификацию – планируют собрать в одном месте тела убитых армией РФ мариупольцев и представить их в качестве массовых жертв украинских войск.

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Фото: Getty Images

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