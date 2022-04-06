Для порятунку маріупольців з-під завалів необхідна спецтехніка – полк Азов

У Маріуполі, мешканці якого вже понад місяць живуть в облозі рашистів, для визволення постраждалих з-під завалів зруйнованих будинків потрібна спеціальна техніка.

Про це ввечері 6 квітня в ефірі національного телемарафону повідомив командир окремого загону спеціального призначення Азов Нацгвардії України Святослав Паламар.

Він звернувся до світу з проханням докласти усіх зусиль, аби зупинити геноцид українців у Маріуполі.

– Я прошу всю світову спільноту та українських політиків звернути увагу на те, що окрім всього лиха, в Маріуполі все ще залишаються живі люди під завалами. Тільки вони не мають ані їжі, ані води, ані світла, ані мобільного зв’язку. Їм потрібна спеціальна техніка, яка зможе розібрати завали. Потрібна допомога, щоб врятувати тих, кого ще можна врятувати. В Маріуполі геноцид та гуманітарна катастрофа, – наголосив Святослав Паламар.

За словами військового, відчуваючи своє безвихідне становище у Маріуполі, рашисти вдаються до використання фосфорних бомб.

Крім цього, Святослав Паламар перерахував військові успіхи українських захисників у боротьбі за визволення міста від росіян.

– Окрім авіації, танків, корабельної та сухопутної артилерії, додалися фосфорні бомби. Що ще орки придумають, я навіть не знаю. Але станом за вчора та сьогодні ми знищили їхній склад боєприпасів, багато ворожої піхоти, а також підбили два танка, – зазначив він.

Командир загону також підтвердив інформацію про те, що російські регулярні війська відповідальні за облаштування так званих мобільних крематоріїв, щоб приховати кількість загиблих та цивільного населення у Маріуполі.