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Факты / Украина

Нарушение конвенции: Верещук о требованиях РФ об обмене военных – на военных, гражданских – на гражданских

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Нарушение конвенции: Верещук о требованиях РФ об обмене военных – на военных, гражданских – на гражданских

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призывает международные правовые организации принимать участие в освобождении украинских заложников.

Она рассказала о проблемах, которые возникают во время организации обмена пленными.

– Сейчас в Украине находятся около 600 российских пленных. Мы беспрерывно ведем переговоры об их обмене на наших защитников. Составляем списки, привлекаем к процессу Международный комитет Красного Креста. Но есть и отдельная проблема. В заложниках у россиян находятся не только военные, а и многие гражданские украинцы: мэры городов, журналисты, волонтеры, священнослужители, обычные работники, которые никогда не брали в руки оружие, — говорит министр.

В то же время, по словам Верещук, российская сторона ставит условие, чтобы военных обменивать на военных, а гражданских – на гражданских.

– У переговорщиков с российской стороны я постоянно спрашиваю: нам тоже захватывать россиян по всему миру, чтобы выставлять как обменный фонд? Но мы не террористы и не пираты, так что так не будем действовать, — объяснила она.

Но это нарушает нормы международного гуманитарного права, поскольку обмен военных на гражданских запрещен Женевской конвенцией.

Именно поэтому Украина призывает правозащитные организации добиваться от оккупантов освобождения украинских гражданских людей.

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Источник: Минреинтеграции

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