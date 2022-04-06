Нарушение конвенции: Верещук о требованиях РФ об обмене военных – на военных, гражданских – на гражданских

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призывает международные правовые организации принимать участие в освобождении украинских заложников.

Она рассказала о проблемах, которые возникают во время организации обмена пленными.

– Сейчас в Украине находятся около 600 российских пленных. Мы беспрерывно ведем переговоры об их обмене на наших защитников. Составляем списки, привлекаем к процессу Международный комитет Красного Креста. Но есть и отдельная проблема. В заложниках у россиян находятся не только военные, а и многие гражданские украинцы: мэры городов, журналисты, волонтеры, священнослужители, обычные работники, которые никогда не брали в руки оружие, — говорит министр.

В то же время, по словам Верещук, российская сторона ставит условие, чтобы военных обменивать на военных, а гражданских – на гражданских.

– У переговорщиков с российской стороны я постоянно спрашиваю: нам тоже захватывать россиян по всему миру, чтобы выставлять как обменный фонд? Но мы не террористы и не пираты, так что так не будем действовать, — объяснила она.

Но это нарушает нормы международного гуманитарного права, поскольку обмен военных на гражданских запрещен Женевской конвенцией.

Именно поэтому Украина призывает правозащитные организации добиваться от оккупантов освобождения украинских гражданских людей.

Источник: Минреинтеграции