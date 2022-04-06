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Факти / Україна

Порушення конвенції: Верещук про вимоги РФ про обмін військових – на військових, цивільних – на цивільних

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Порушення конвенції: Верещук про вимоги РФ про обмін військових – на військових, цивільних – на цивільних

Віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає міжнародні правові організації долучитись до звільнення українських заручників.

Вона розповіла про проблеми, які виникають під час організації обміну полоненими.

– Наразі в Україні перебувають близько 600 російських полонених. Ми безперервно ведемо перемовини про їх обмін на наших захисників. Складаємо списки, залучаємо до процесу Міжнародний комітет Червоного Хреста. Але існує й окрема проблема. В заручниках у росіян перебувають не лише військові, а багато цивільних українців: мери міст, журналісти, волонтери, священнослужителі, звичайні працівники, які ніколи не брали до рук зброю, – говорить міністр.

Водночас, за словами Верещук, російська сторона ставить умову, щоб військових обмінювати на військових, а цивільних – на цивільних.

– У переговорників з російської сторони я постійно запитую: нам теж захоплювати росіян по всьому світу, щоб виставляти як обмінний фонд? Але ми не терористи і не пірати, тож так не діятимемо, – пояснила вона.

Але це порушує норми міжнародного гуманітарного права, оскільки обмін військових на цивільних заборонений Женевською конвенцією.

Саме тому Україна закликає правозахисні організації домагатися від окупантів звільнення українських цивільних людей.

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Джерело: Мінреінтеграції

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