Порушення конвенції: Верещук про вимоги РФ про обмін військових – на військових, цивільних – на цивільних

Віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає міжнародні правові організації долучитись до звільнення українських заручників.

Вона розповіла про проблеми, які виникають під час організації обміну полоненими.

– Наразі в Україні перебувають близько 600 російських полонених. Ми безперервно ведемо перемовини про їх обмін на наших захисників. Складаємо списки, залучаємо до процесу Міжнародний комітет Червоного Хреста. Але існує й окрема проблема. В заручниках у росіян перебувають не лише військові, а багато цивільних українців: мери міст, журналісти, волонтери, священнослужителі, звичайні працівники, які ніколи не брали до рук зброю, – говорить міністр.

Водночас, за словами Верещук, російська сторона ставить умову, щоб військових обмінювати на військових, а цивільних – на цивільних.

– У переговорників з російської сторони я постійно запитую: нам теж захоплювати росіян по всьому світу, щоб виставляти як обмінний фонд? Але ми не терористи і не пірати, тож так не діятимемо, – пояснила вона.

Але це порушує норми міжнародного гуманітарного права, оскільки обмін військових на цивільних заборонений Женевською конвенцією.

Саме тому Україна закликає правозахисні організації домагатися від окупантів звільнення українських цивільних людей.

Джерело: Мінреінтеграції