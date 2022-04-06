РФ привезла в Маріуполь мобільні крематорії, щоб приховати сліди геноциду – мер

Верхівка російської влади після міжнародного розголосу різанини в Бучі наказала знищити свідоцтва злочинів своєї армії в Маріуполі. Для цього привезли в місто мобільні крематорії, повідомив мер Вадим Бойченко з посиланням на очевидців.

За його словами, цю брудну роботу росіяни доручили місцевим колаборантам та терористам так званої ДНР.

– Вони збирають та спалюють тіла замордованих та вбитих в результаті російського вторгнення жителів Маріуполя. Координує роботу цих груп беспосередньо самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко. Багато років він з поплічниками неодноразово намагався захопити владу, але врешті-решт йому вдалося стати хіба що директором маріупольского крематорію, – наголосив Бойченко.

Він не зміг назвати кількість убитих жителів Маріуполя, проте тиждень тому, за обережними оцінками, їх могло бути 5 тис., але зважаючи на розміри міста, руйнування та тривалість блокади, жертвами російських загарбників могли стати десятки тисяч мирних мешканців.

На його думку, саме тому РФ досі не дала згоди на те, щоб Туреччина долучилася до повної евакуації Маріуполя.

– Масштаба трагедії в Маріуполі світ не бачив від часів існування концтаборів нацистів. Рашисти перетворили все наше місто на табір смерті. На жаль, моторошна аналогія отримує все більше підтверджень. Це вже не Чечня чи Алеппо. Це новий Освенцим та Майданек. Світ має допомогти покарати путінських нелюдів, – наголосив Бойченко.

Задля приховування своїх злочинів РФ поширює також фейкову інформацію про нібито масове знищення мирних жителів Маріуполя Збройними силами України.

Для цього російські загарбники готують масштабну фальсифікацію – планують зібрати в одному місці тіла убитих армією РФ маріупольців та представити їх як масових жертв українських військ.