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Факты / Украина

Сначала мир: Зеленский предложил схему по ограничению потока денег в РФ за нефть

Юлия Соколова редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ограничить использование страной-агрессором Россией средств, получаемых от поставки своей нефти на внешние рынки.

Такой призыв глава государства озвучил, выступая с обращением к парламенту Финляндии.

По словам Зеленского, денежные средства за нефть могли бы накапливаться на специальных счетах, к которым РФ не будет иметь доступа, пока не прекратит войну против Украины.

– Сколько времени Европа будет игнорировать необходимость введения эмбарго на поставку нефти из России? Это вопрос безопасности во всех смыслах этого слова – от экологического до военного…

Если Европа не хочет физически прекратить поставки уже сейчас, не готова она, хотя это все равно неизбежно, нужно как первый шаг применить схему с ограничением потока денег за нефть в РФ. Пусть эти деньги накапливаются на специальных счетах без доступа России к ним. Пусть сначала РФ возвращает мир и отвечает за военные преступления, а уже потом забирает нефтедоллары и свои нефтеевро, – подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что время ископаемого топлива в мире истекло, и нужно искать более чистые источники энергии, а не полагаться на уголь и нефть. А поскольку Кремль использует российские энергоносители для финансирования агрессии против других государств, это должно стать дополнительным стимулом отказа от них.

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В ходе выступления президент Украины также напомнил о необходимости полностью разорвать экономические связи с РФ. Он призвал парламент Финляндии оказывать давление на финские компании, которые до сих пор продолжают поддерживать военную машину РФ своими налогами и акцизами.

– Необходимо немедленно изолировать все российские банки от мировой финансовой системы. Нельзя ограничиваться лишь частичным ответом на российскую угрозу Европе и демократическому миру, потому что свобода не выживет, если оставить каналы подпитки тирании, – заявил Зеленский.

В связи с этим президент раскритиковал Запад за промедление с предоставлением Украине определенного вооружения и с введением антироссийских санкций.

– Нам до сих пор приходится ежедневно убеждать сильных мира сего, что необходимы такие санкции против РФ – именно такие, которые она не сможет обойти и которые точно остановят ее военную машину. Нам до сих пор приходится просить о необходимой помощи, о необходимом оружии. И нам до сих пор отвечают, что мы еще должны подождать самолетов, подождать противоракетных систем, танков, противокорабельного оружия…

Но у меня есть вопрос: должны ли отвечать совместно за смерти украинцев и те, кто убивает наших людей, и те, кто заставляет нас ждать? Ждать самого необходимого. Ждать возможности защитить себя, свою жизнь, ждать оружия, — отметил Зеленский.

Как известно, Евросоюз утвердил очередной пакет санкций против РФ, среди прочего, предусматривающий эмбарго на импорт из России угля и других твердых ископаемых энергоносителей с августа 2022 года.

Брюссель также вводит запрет на поставку высокотехнологичных товаров в РФ. Кроме того, предусмотрен полный запрет в ЕС транзакций для четырех российских банков.

Параллельно Конгресс США 7 апреля поддержал запрет на импорт нефти и газа из РФ.

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Фото: Офис президента

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