Президент України Володимир Зеленський запропонував обмежити використання країною-агресором Росією коштів, які вона отримує від постачання своєї нафти на зовнішні ринки.

Такий заклик глава держави озвучив під час виступу зі зверненням до парламенту Фінляндії.

За словами Зеленського, грошові кошти за нафту могли б накопичуватися на спеціальних рахунках, до яких РФ не матиме доступу, доки не припинить війну проти України.

– Скільки ще часу Європа ігноруватиме потребу запровадження ембарго на постачання нафти з Росії? Це питання безпеки в усіх сенсах цього слова – від екологічного до воєнного… Якщо Європа не хоче фізично припинити постачання вже зараз, не готова вона, хоча це все одно неминуче, потрібно як перший крок застосувати схему з обмеженням потоку грошей за нафту в РФ. Нехай ці гроші накопичуються на спеціальних рахунках без доступу Росії до них. Нехай спочатку РФ повертає мир і відповідає за воєнні злочини, а вже потім забирає нафтодолари і свої нафтоєвро, – наголосив президент.

Зеленський нагадав, що час викопного палива в світі минув, і потрібно шукати більш чисті джерела енергії, а не покладатися на вугілля та нафту. А оскільки Кремль використовує російські енергоносії для фінансування агресії проти інших держав, це повинно стати додатковим стимулом для відмови від них.

Під час виступу президент України також нагадав про необхідність повністю розірвати економічні зв’язки з РФ. Він закликав парламент Фінляндії тиснути на фінські компанії, які досі продовжують підтримувати військову машину РФ своїми податками та акцизами.

– Потрібно негайно ізолювати усі російські банки від світової фінансової системи. Не можна обмежуватися лише частковою відповіддю на російську загрозу Європі та демократичному світу, бо свобода не виживе, якщо залишити канали підживлення тиранії, – заявив Зеленський.

У зв’язку з цим президент розкритикував Захід за зволікання з наданням Україні певного озброєння та із запровадженням антиросійських санкцій.